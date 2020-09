Experto destaca la importancia de que los niños tengan una buena salud ocular durante la época escolar

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Oftalmología del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja de Madrid, Emilio Dorronzoro, ha destacado la importancia de que los niños tengan una buena salud ocular durante la época escolar, ya que es necesario que vean correctamente para poder aprender a leer, ver bien la pizarra y escribir.

"Además, el sentido de la vista ayuda al desarrollo de la psicomotricidad fina y a mejorar la coordinación ojo-mano", ha explicado el experto, para avisar de que en muchas ocasiones los padres no son conscientes de los problemas de visión de los niños y ellos no lo expresan con claridad o no consideran que deban decirlo.

Por ello, las visitas periódicas al oftalmólogo son la mejor manera de detectar los problemas visuales infantiles. "Es frecuente que los alumnos con problemas de visión que aún no han sido diagnosticados no solo rindan menos en el colegio, sino que suelan tener mayor dificultad para, por ejemplo, desarrollar el gusto por la lectura", ha dicho Dorronzoro.

Existen ciertos comportamientos que pueden servir como alerta para saber que un niño puede estar sufriendo problemas de visión como, por ejemplo, que entrecierre los ojos o los guiñe cuando tiene que levantar la vista hacia la pizarra o atender a las explicaciones del profesor; o que se queje de dolores de cabeza o visión borrosa, sobre todo al final de la jornada escolar o a la hora de hacer los deberes.

Asimismo, puede ser un síntoma de mala visión si tiene demasiada sensibilidad a la luz y le cuesta adaptar la visión en los ambientes oscuros; se sienta demasiado cerca de la televisión; parpadea con mucha frecuencia y le lloran los ojos; y no enfoca la vista de manera precisa hacia lo que se le señala.