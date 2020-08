Directora del Instituto Carlos III dice que mutaciones del COVID-19 no ponen por ahora en peligro las vacunas

Afirma que, por ahora, las reinfecciones de personas que han padecido la enfermedad son casos "puntuales" y un fenómeno que no es frecuente

SANTANDER, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La directora general del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Raquel Yotti, señala que, en este momento, "no parece" que mutaciones del COVID puedan poner en peligro la eficacia de las vacunas que se están desarrollando contra la enfermedad pero apela a la "prudencia", lo mismo que ante la aparición de reinfecciones.

Así lo ha dicho Yottien en un encuentro con los medios de comunicación en Santander que se enmarca en el curso 'COVID-19: la

epidemiología, la microbiología y la investigación en las estrategias de vigilancia y control de la pandemia', que forma parte de la programación que este año los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo dedican a abordar la crisis sanitaria generada por la pandemia.

En lo relativo a las reinfecciones de la enfermedad a personas que ya la están apareciendo, ha indicado que, por ahora, parece que son casos "puntuales" y que se trata de un fenómeno que no es frecuente y del que cree que en las próximas semanas o meses ya habrá más información. Sin embargo, ya ha advertido que "hay que estar preparados" para dar una respuesta.

Según ha dicho, las reinfecciones era algo de lo que no había evidencias hasta ahora, cuando han aparecido casos "puntuales", pero que tampoco se había descartado.

"Desde el principio de la pandemia fuimos muy prudentes en no descartarlo. Yo siempre he reiterado la necesidad de que incluso la personas que ya hubieran pasado la enfermedad siguieran observando con mucha prudencia todas lasnormas dictaminadas por las autoridades sanitarias, incluido el uso de la mascarilla, porque era algo que no podíamos descartar por completo", ha señalado.

Y en relación a las mutaciones del virus, la directoral del ISCIII ha señalado que éstas sobre "habituales" en los virus y pueden afectar a los tratamientos de vacunación.

Sin embargo, ha señalado que, por ahora, en las del coronavirus esas mutaciones no parece que vayan a afectar a la eficacia de las vacunas que se están desarrollando. "Es algo que de momento no parece que esté sobre la mesa, pero indico prudencia porque no lo conocemos", ha añadido.

Yotti ha señalando que en el ISCIII se controla la secuencia

genética de todas las variedades del nuevo coronavirus para tener un análisis filogenético y compararlo a nivel mundial y saber las fechas y localizaciones de la distribución del virus.

"Esto nos permite estar muy atentos a las posibles variaciones genéticas que puedan estar ligadas a una mayor agresividad en cualquier momento. Es algo que se está vigilando de forma activa", ha explicado.

Sobre las vacunas contra el COVID-19, cuyas primeras dosis podrían llegar a finales de año, según declaró ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, Yotti ha aclarado que su distribución no es competencia del ISCIII sino del Ministerio de Sanidad.

Además, ha destacado la colaboración entre ministerios en las operaciones. "En este proceso de adquisición de vacunas existe una coordinación muy estrecha entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Ministerio de Sanidad, con un seguimiento semanal de todas las posibilidades que se están barajando en las negociaciones europeas", ha expuesto.

También ha opinado que la participación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en el grupo negociador en Europa da al país "muy buena posición" para conocer todos los detalles de las negociaciones y para tener acceso a las mejores vacunas que

vayan estando disponibles.