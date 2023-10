El desarrollo de vacunas es una de las soluciones para mejorar la resistencia a los antibióticos

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de la Unidad de Resistencia a los Antibióticos de la Universidad Complutense de Madrid y asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Bruno González-Zorn, ha mostrado su preocupación por la amenaza que supone para la salud la resistencia a antibióticos, sin embargo ha destacado que el desarrollo de vacunas podría ayudar a mejorar la situación.

"No solamente el desarrollo de vacunas contra bacterias, sino que es beneficioso cualquier desarrollo de vacunas contra enfermedades víricas y parasitarias, tanto en humanos como en animales. Mejoran el estatus sanitario y disminuye las infecciones bacterianas secundarias, por lo que usamos los antibióticos de forma más racional", ha explicado González-Zorn durante la celebración del III Coloquio One Health 'Resistencias antibióticas, el gran reto, organizado por Zoetis y la CEOE.

Asimismo, el especialista ha matizado que la predicción de la Organización Mundial de la Salud, en la que cerca de 10 millones de personas fallecerán en 2050 a causa de multiresistencias a antibióticos, "se debe adelantar diez años", ya que según pronostica "será en 2040 cuando mueran 10 millones de personas" por este motivo.

En este sentido, González-Zorn ha explicado que la pandemia de Covid-19 ha agravado la resistencia a los antibióticos "por el uso masivo de antibióticos en los hospitales" y "por el empleo de muchos antibióticos de último recurso".

ATRAER A LA GRAN INDUSTRIA

El experto considera que el reto que hay actualmente, tanto en Europa como en el mundo, es el de atraer a la gran industria al desarrollo de antibióticos, ya que "ahora mismo, no hay ninguna empresa en el mundo de más de 500 empelados que trabaje en el desarrollo de antibióticos, según indica un informe de la OMS".

Para atraer a las grandes empresas, González-Zorn considera que se debe cambiar el modelo económico. "Es complicado porque queremos que se desarrollen antibióticos, pero también queremos que se usen lo menos posible", algo que influir en los beneficios de las grandes empresas.

"Hay muchas opciones y modelos económicos que tenemos que explorar para favorecer el desarrollo de antibióticos, como dar premios a las farmacéuticas o ayudar con patentes", ha añadido, al tiempo que se ha mostrado optimista porque "está cambiando el modelo".

III COLOQUIO ONE HEALTH 'RESISTENCIAS ANTIBIÓTICAS, EL GRAN RETO'

En el encuentro, representantes de la salud animal, humana y medioambiental han intercambian y actualizado la situación respecto a la multiresistencias a antibióticos desde un punto de vista del concepto 'One Health' (Una Salud), mediante la toma de acciones concretas que ayuden a alcanzar un buen estado de salud a todos los niveles.

En su intervención, la coordinadora del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), Cristina Muñoz, ha señalado que con la implantación del PRAN se ha conseguido reducir un 71 por ciento el empleo de los antibióticos en la ganadería en España entre 2014 y 2022.

"Este dato es muy importante, pero lo más destacable es que hemos cambiado actitudes", ha indicado Muñoz, quien ha añadido que "hay que explicar a la gente por qué es importante que hagamos esto y qué impacto va a tener en la sociedad, así conseguimos cambiar actitudes".

Por su parte, la presidenta de la Plataforma One Health, Maite Martín, ha señalado que el objetivo de la plataforma es que "el concepto 'One Health' aterrice en la realidad". "Para ello es necesario actuar en el desarrollo de normativa, que estructure esa nueva forma de gestionar la salud. Además se necesitan crear esas nuevas estructuras que permitan integrar esos diferentes sectores".

Desde el Foro Español de Pacientes (FEP), Raquel Sánchez, ha destacado la importancia de la información para el buen empleo de los antibióticos. "Muchas veces utilizamos mal los antibióticos en casa, la mayoría de la población no sabe que los antibióticos no matan a un virus, luego llegas al hospital a someterte a algunos tratamientos y no funcionan", ha manifestado.