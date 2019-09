Cómo dejar de fumar de forma definitiva

Publicado 25/09/2019 11:47:37 CET

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de la mitad de los fumadores (un 66%) intentan dejar de fumar una media de dos veces antes de conseguirlo de manera definitiva, según el estudio 'Rompe con la nicotina' realizado por Pfizer.

Actualmente en España, el 25 por ciento de la población sigue fumando, el 22,7 por ciento de personas afirma fumar a diario frente al 2,3 por ciento que se define como fumador ocasional, tal y como reflejan los datos del informe de la AECC 'Tabaquismo y cáncer en España'.

Sin embargo, la encuesta refleja una reducción del porcentaje de personas que se declaran exfumadoras, siendo en 2017 del 37 por ciento y en 2019 del 33,7 por ciento. Además, la mayor parte de los fumadores señala que dejó de fumar hace más de diez años (53,9%) y cerca del 25 por ciento de los exfumadores encuestados afirman que para dejar de fumar utilizaron algún tipo de tratamiento.

Por otro lado, según la Encuesta anual llevada a cabo por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, aunque en torno al 80 por ciento considera que el tabaco es perjudicial para la salud, la media de consumo diario se sitúa en 10,7 cigarrillos, lo que supone un descenso de cinco cigarrillos al día en los últimos dos años.

Según el médico de familia y experto en tabaquismo por SEPAR, el doctor Jesús Méndez-Cabeza, "la mayoría de los fumadores que conocen los peligros del tabaco desean dejarlo y para ello es esencial el apoyo del entorno y contar con el asesoramiento de un profesional sanitario".

Con frecuencia, cuando se está intentando dejar de fumar, o incluso cuando se lleva un tiempo sin fumar, aparecen signos, síntomas y situaciones que pueden dar lugar a recaídas. Las recaídas constituyen un evento frecuente en el proceso de dejar de fumar siendo, en parte, responsables de la alta prevalencia de tabaquismo. El considerar las recaídas como parte del proceso de fumar es fundamental al abordar este tipo de adicción.

"Dejar de fumar no es un proceso sencillo y a veces no se consigue a la primera. Las recaídas son parte del proceso y no deben desmotivar. Es importante tener claro el motivo por el que se quiere dejar de fumar y contar con el apoyo de los que te rodean", ha indicado el doctor Méndez-Cabeza.

RECOMENDACIONES PARA DEJAR DE FUMAR

Según este especialista, existen una serie de recomendaciones que pueden ayudar a evitar las recaídas, que tienen como máxima mantener una actitud positiva durante todo el proceso para poder superar los obstáculos y lograr el objetivo. Se aconseja recordar los motivos para dejar de fumar y repasar los beneficios obtenidos.

Si se fuma un cigarrillo, hay que pensar que es algo puntual que hay que evitar, por lo que si ocurre hay que afrontarlo correctamente. Si entran ganas de volver a fumar, se debe cambiar inmediatamente lo que se está haciendo, por ejemplo llamando a un amigo o haciendo algún ejercicio de relajación.

Tal y como ha señalado el doctor, "los beneficios de dejar de fumar empiezan a notarse desde el primer día. La clave es tomar la decisión de dejar atrás el tabaco y tener la motivación y constancia necesaria para conseguirlo".

El doctor ha asegurado que actualmente se cuenta con profesionales muy bien formados que pueden ofrecer un asesoramiento personalizado y numerosos tratamientos farmacológicos que pueden ayudar en el proceso de cesación tabáquica de forma efectiva.

A pesar de todo, tal y como refleja el informe de la AECC, las tasas de tabaquismo en España siguen estando entre las más altas de la Unión Europea y suponen una de las principales causas de muerte prematura, causando más de 50 mil muertes al año.

"El tabaco tiene una gran capacidad adictiva y a pesar de que la población está informada, la mayoría de los fumadores se inician a edades tempranas en las que todavía no son conscientes del riesgo que supone para su salud", ha concluido el doctor Méndez-Cabeza.