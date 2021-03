Cvirus. Presidenta del CSIC confía en que las vacunas españolas comiencen los ensayos humanos "en cuestión de semanas"

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Rosa Menéndez, confía en que las tres vacunas españolas que lideran científicos del organismo, comiencen los ensayos clínicos en humanos "en cuestión de semanas". Así lo ha asegurado este martes en un evento telemático de NEF Tendencias.

Para Menéndez, que el CSIC esté trabajando en tres candidatos a vacuna contra la COVID es un "hito importante" resultado del esfuerzo conjunto de "mucha gente", de "científicos dedicados en cuerpo y alma". "Estamos muy contentos y orgullosos de todo el apoyo que estamos recibiendo", ha comentado, para recordar que la empresa Biofabri será la encargada de fabricar la futura vacuna patria.

Preguntada sobre si España ya contaría con vacuna si se hubiera invertido más en investigación, la presidenta del CSIC es tajante: "En estos momentos no es cuestión de inversión para que exista una mayor rapidez en el desarrollo de una vacuna". Si bien, afirma que sí será necesario invertir "a futuro" cuando se comiencen con los ensayos clínicos.

En cualquier caso, Menéndez recuerda que España tenía experiencia en fabricación de vacunas, pero animales, no humanas. "Si esto no despegó de una forma más rápida es porque teníamos el conocimiento pero no las estructuras necesarias para ir a la velocidad que han podido llevar otros países", lamenta.