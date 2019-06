Consejos para evitar lesiones oculares por la manipulación de petardos

Publicado 21/06/2019 12:42:05 CET

Una de cada cuatro urgencias (25%) atendidas en los servicios de Urgencias durante el fin de semana de la noche de San Juan están relacionadas con una lesión ocular por el mal uso de los petardos, ha destacado la doctora Lucienne Collet, del Servicio de Oftalmología del Hospital Sanitas CIMA (Barcelona).

Como consecuencia a estos datos, la experta ha desarrollado una serie de consejos de prevención sobre lesiones oculares y el uso de petardos. Asimismo, ha elaborado una guía que incorpora pautas para informar sobre cómo se debe actuar frente a un accidente ocular.

La primera de estas recomendaciones se basa en la utilización de gafas protectoras en el momento de manipular petardos. Por otra parte, ha recomendado seguir los consejos de seguridad implantados por el Ministerio del Interior o la Generalitat de Catalunya y las instrucciones de los fabricantes de petardos. Para ello, resulta "fundamental" asegurarse de que los niños hagan uso de elementos adecuados a su edad, bajo la supervisión de un adulto, no encederlos en casa, no tirarlos contra nadie y no utilizarlos en aglomeraciones.

En este sentido, la experta ha puesto de relieve que la mayor parte de los accidentes de este tipo tienen su origen en colocar petardos en el interior de las botellas o contenedores. Además, ha aconsejado no llevarlos en los bolsillos, no encenderlos con mecheros o evitar la manipulación de dichos materiales, ya que estas acciones podrían provocar lesiones como la perforación del globo ocular o la ceguera.

Respecto a cómo actuar en caso de haber sufrido un accidente de estas magnitudes, el centro sanitario ha recomendado no frotarse los ojos, presionar la herida para frenar la hemorragia, utilizar suero fisiológico para limpiar, aplicar compresas frías y limpias, y trasladar a la persona a un servicio de Urgencias con la cabeza erguida.

En el caso de pequeñas abrasiones por la entrada de resto de material pirotécnico o pólvora, la experta ha recomendado lavar abundantemente el ojo con suero fisiológico o agua, sin realizar ningún tipo de fuerza sobre el mismo, y acudir a un especialista. En cuanto a un impacto directo en el ojo, es muy "importante" taparlo con una compresa limpia y acudir lo más rápidamente posible a un servicio de Urgencias.