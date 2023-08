Los consejos que debes seguir para teletrabajar este verano

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La psicóloga de bluaU de Sanitas Laura Almudena Zapardiel ha advertido de que el hecho de teletrabajar en el mismo lugar donde se disfruta del tiempo libre puede generar sensación de agobio y puede dificultar la desconexión, por lo que recomienda acondicionar un espacio solo para el trabajo y respetar el tiempo de ocio.

El teletrabajo ha planteado una serie de ventajas, pero también de inconvenientes. "Por un lado, los desplazamientos al centro de trabajo, el estrés que generan los atascos o las aglomeraciones en el transporte público, se han reducido. Esto hace que los trabajadores encaren la jornada laboral de mejor humor y más motivados", explica la psicóloga.

Sin embargo, en el caso del teletrabajo, además de la posible dificultad de desconexión, también puede acarrear problemas físicos de salud, como dolores de espalda, sobre todo "si no se cuenta con un mobiliario adecuado, no se hacen los necesarios descansos o no se mantiene una correcta higiene postural", añade la fisioterapeuta de bluaU de Sanitas, Rocío Luque Calvo.

Además, en el caso de las familias con hijos, lidiar con el trabajo y hacerse cargo de los más pequeños al mismo tiempo puede generar estrés y reducir el rendimiento. Por ello, tanto Zapardiel como Luque han elaborado un listado con cinco claves para empezar el verano con una rutina de trabajo en casa y rendir al máximo en la jornada laboral telemática.

En primer lugar, insisten en que la oficina en casa debe estar "delimitada" y siempre en el mismo lugar. Utilizar la cama o el sofá para trabajar no es recomendable, ya que dificultará la tarea de mantenerse concentrado. Establecer un espacio de trabajo lo más ordenado posible y similar al de la oficina habitual ayudará a crear un entorno que propicie la eficiencia y la concentración.

Otro de los consejos es seguir un horario. A pesar de que, al evitar los desplazamientos al centro de trabajo, mucha gente no se vea obligada a madrugar tanto, es recomendable despertarse siempre a la misma hora y llevar a cabo el proceso al que ya se estaba acostumbrado. Desayunar, ducharse y lavarse los dientes antes de empezar a trabajar hará que el cuerpo se ponga en situación y se prepare para comenzar la jornada. Del mismo modo, conviene establecer una hora fija para acostarse, evitando trasnochar, para mantener regulares los ciclos de sueño y maximizar así el descanso.

En línea con lo recomendado en el primer punto del listado, la oficina en casa debe contar con mobiliario adecuado que facilite la concentración y que permita mantener una correcta higiene postural. Es interesante contar con una silla o un cojín ergonómicos que permitan mantener la espalda apoyada en el respaldo durante la jornada laboral.

Además, todos los elementos del puesto de trabajo deben estar adaptados a las condiciones anatómicas: la pantalla debe estar en frente y a la altura de los ojos (por lo que no es recomendable trabajar con portátil, ya que obliga a inclinar hacia abajo la cabeza durante mucho tiempo); la silla y la mesa han de ser regulables en altura para que las piernas y los brazos queden flexionados a unos 90º aproximadamente; además es recomendable la utilización de reposapiés para mejorar el retorno venoso). Del mismo modo, contar con ventanas por donde entre luz natural hará que no se fuerce tanto la vista y evitará problemas como la fatiga ocular. También es recomendable que la habitación esté a una temperatura agradable.

Asimismo, es preciso establecer zonas y horas libres de pantallas. "Es fundamental que durante la jornada laboral cambiemos nuestra postura y hagamos breves descansos cada 45-60 minutos para estirar las piernas, movernos un poco y liberar así la tensión muscular que se haya ido acumulando. Una vez se termine de trabajar, conviene realizar actividades que no impliquen utilizar la tecnología para desconectar correctamente y dar un respiro a nuestros ojos, oídos y cerebro", han apuntado las especialistas, para añadir que la lectura de libros físicos, la elaboración de manualidades o el ejercicio ayudarán a concentrarse mejor al día siguiente.

Finalmente, aconsejan evitar el uso de cascos. Del mismo modo que las pantallas pueden causar problemas como vista cansada, el uso de auriculares de forma recurrente y por largos periodos de tiempo, algo más habitual durante el teletrabajo por no tener compañeros alrededor, puede causar serios problemas auditivos. Por ello, es importante controlar el volumen al que se reproduce música o se responden llamadas, y no utilizarlos durante varias horas seguidas.