Chicote conciencia sobre la diabetes: "No es solo tener el azúcar alto, es mucho más peligroso"

Publicado 08/11/2019 14:55:07 CET

Barcelona acoge un 'food market' adaptado a esta "problemática global" y su prevención

BARCELONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cocinero Alberto Chicote ha defendido este viernes dar visibilidad a la diabetes y concienciar sobre su gravedad: "No es solo tener el azúcar alto, es mucho mas peligroso de lo que parece" y tiene asociados riesgos cardiovasculares

Lo ha explicado tras mostrar una receta en la apertura de un 'food market' cardiosaludable en la plaza Virrei Amat de Barcelona, donde ha protagonizado un 'show cooking' con producto fresci del cercano Mercado de la Mercè.

En declaraciones a Europa Press, ha subrayado el "dato escalofriante de que el 50% de los pacientes con diabetes tipo 2 del país no saben ni siquiera que son pacientes, porque no les duele, no les molesta", pero están en riesgo, y trata de concienciar sobre que se puede prevenir con una buena alimentación y ejercicio físico, colaborando con la campaña Alianza por la Diabetes.

MERCADO GASTRONÓMICO PIONERO

"Llevar unos hábitos alimenticios adecuados te permite hacer un montón de cosas que, si no, no podrías hacer", y beneficia tanto a los enfermos de diabetes como a los de alrededor, ha remarcado en el 'Healthy Food Market', el primer mercado gastronómico de España adecuado para personas con diabetes tipo 2, que puede visitarse este viernes y sábado.

El vicepresidente de la Sociedad Española de Diabetes, Antonio Pérez, ha remarcado que una buena alimentación es "un tratamiento esencial" y para algunos pacientes será toda la terapia, mientras que para otros complementará fármacos, pero sirve para todo el mundo.

El 80% de las personas con diabetes tipo 2 tiene sobrepeso: "Sabemos que la obesidad es la causa de que tengamos tanta diabetes tipo 2, por lo que es vital perder peso", y en personas recién diagnosticadas, adelgazando se podría normalizar la hiperglucemia, ha dicho a Europa Press.

Pérez ha indicado que, ante el sobrepeso, es necesario reducir la cantidad de calorías y evitar los alimentos que llevan más grasas, sobre todo saturadas como las de bollería, pastelería y carnes, especialmente procesadas, así como eliminar azúcares refinados, lo que también sirve para prevenir enfermedades cardiovasculares.

CHICOTE: 40 KILOS MENOS

Chicote ha explicado que desde que empezó a cambiar su alimentación, hace cerca de tres años, adelgazó 40 kilos, y aunque después le diagnosticaron diabetes porque tiene también un componente genético, ha subrayado que merece el esfuerzo hacer este cambio: "Los milagros no existen", por lo que recomienda ir a un médico y un nutricionista.

Esta alimentación cardiosaludable "no tiene por qué ser enfrentarse a una rodaja de merluza a la plancha, o a un pollo a la plancha y un montón de lechuga. Se pueden hacer cosas fantásticas que también forman parte de la prescripción", como las que propone en un libro de recetas que publicó con la iniciativa 'Diabetes por tu corazón', impulsada por Boehringer Ingelheim y Lilly, y que puede descargarse en Internet.

DOS MILLONES DE PACIENTES

La gerente de la Asociación de Diabetes de Catalunya, Sandra Canudas, ha reclamado que las administraciones públicas impulsen campañas de concienciación a la población, como las que se realizan con los accidentes de tráfico: "Es importante concienciar a la gente de que no es solo tener un poquito de azúcar, sino que es una problemática global".

"Esta prevención serviría para evitar en el futuro consecuencias de gravedad como enfermedades cardiovasculares, retinopatías y problemas de riñones", entre otros, y también ve necesario abordar tanto la educación que se da sobre la alimentación, como los alimentos en los comedores escolares.

"NO ES UNA ENFERMEDAD MINORITARIA"

"No es una enfermedad minoritaria, afecta a mucha población", con 560.000 pacientes en Catalunya y dos millones en toda España, que estiman que puede ser el doble al estar infradiagnosticada.

"Una de las ventajas que tiene a nivel de prevención es que son cosas positivas a todos los niveles", porque, si estas dietas y ejercicio los hicieran las personas de alrededor, también mejorarían su salud.

VIERNES Y SÁBADO EN BARCELONA

El 'Healthy Food Market', que se celebra este viernes y sábado en la plaza Virrei Amat, es el primer mercado gastronómico de España con una oferta especialmente pensada para personas con diabetes tipo 2.

Lo impulsan la Alianza en Diabetes de Boehringer Ingelheim y Lilly en el marco del Día Mundial de la Diabetes.