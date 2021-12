Buenos resultados de una vacuna experimental de ARNm contra el VIH

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una vacuna experimental contra el VIH basada en el ARNm -la misma tecnología de plataforma utilizada en dos vacunas COVID-19 de gran eficacia- resulta prometedora en ratones y primates no humanos, según científicos del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), que forma parte de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

Sus resultados, publicados en la revista 'Nature Medicine', muestran que la nueva vacuna es segura y provoca las respuestas inmunitarias celulares y de anticuerpos deseadas contra un virus similar al VIH.

Los macacos rhesus que recibieron una vacuna de cebado seguida de múltiples inoculaciones de refuerzo tuvieron un 79% menos de riesgo por exposición de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana-simio (VIS) en comparación con los animales no vacunados.

La investigación fue dirigida por el doctor Paolo Lusso, del Laboratorio de Inmunorregulación del NIAID, en colaboración con otros científicos del NIAID, investigadores de Moderna, y colegas de otras instituciones.

"A pesar de casi cuatro décadas de esfuerzos por parte de la comunidad investigadora mundial, una vacuna eficaz para prevenir el VIH sigue siendo un objetivo difícil de alcanzar --apunta el director del NIAID, el doctor Anthony S. Fauci, jefe del Laboratorio y coautor del artículo--. Esta vacuna experimental de ARNm combina varias características que pueden superar las deficiencias de otras vacunas experimentales contra el VIH y, por tanto, representa un enfoque prometedor".

La vacuna experimental funciona como las vacunas de ARNm COVID-19. Sin embargo, en lugar de llevar instrucciones de ARNm para la proteína de espícula del coronavirus, la vacuna entrega instrucciones codificadas para fabricar dos proteínas clave del VIH, Env y Gag.

Las células musculares de un animal inoculado ensamblan estas dos proteínas para producir partículas similares al virus (VLP) con numerosas copias de Env en su superficie. Aunque no pueden causar la infección o la enfermedad porque carecen del código genético completo del VIH, estas VLP se equiparan al VIH infeccioso completo en cuanto a la estimulación de respuestas inmunitarias adecuadas.

En estudios con ratones, dos inyecciones de la vacuna de ARNm formadora de VLP indujeron anticuerpos neutralizantes en todos los animales, informan los investigadores. Las proteínas Env producidas en los ratones a partir de las instrucciones del ARNm se parecían mucho a las del virus completo, lo que supone una mejora con respecto a anteriores vacunas experimentales contra el VIH.

"El despliegue de múltiples copias de la proteína auténtica de la envoltura del VIH en cada VLP es una de las características especiales de nuestra plataforma, que imita de cerca la infección natural y puede haber desempeñado un papel en la obtención de las respuestas inmunitarias deseadas", señala Lusso.

A continuación, el equipo probó la vacuna Env-Gag VLP mRNA en macacos. Los detalles del régimen de vacunación diferían entre los subgrupos de animales vacunados, pero consistían en cebar el sistema inmunitario con una vacuna modificada para optimizar la creación de anticuerpos.

El cebado fue seguido de múltiples inoculaciones de refuerzo administradas en el transcurso de un año. Las vacunas de refuerzo contenían ARNm de Gag y ARNm de Env de dos clados del VIH distintos del utilizado en la vacuna principal.

Los investigadores utilizaron múltiples variantes del virus para activar preferentemente los anticuerpos contra las regiones "compartidas" más conservadas del Env -el objetivo de los anticuerpos ampliamente neutralizantes- en lugar de las regiones más variables que difieren en cada cepa del virus.

Aunque las dosis de ARNm administradas eran altas, la vacuna fue bien tolerada y sólo produjo efectos adversos leves y temporales en los macacos, como la pérdida de apetito. En la semana 58, todos los macacos vacunados habían desarrollado niveles medibles de anticuerpos neutralizantes dirigidos contra la mayoría de las cepas de un panel de prueba de 12 cepas diversas del VIH. Además de los anticuerpos neutralizantes, la vacuna VLP de ARNm también indujo una sólida respuesta de células T auxiliares.

A partir de la semana 60, los animales inmunizados y un grupo de control de macacos no inmunizados fueron expuestos semanalmente, a través de la mucosa rectal, al SHIV. Dado que los primates no humanos no son susceptibles al VIH-1, los científicos utilizan un VISH quimérico en entornos experimentales porque ese virus se replica en los macacos.

Tras 13 inoculaciones semanales, dos de los siete macacos inmunizados permanecieron sin infectarse. Los demás animales inmunizados presentaban un retraso general de la infección, que se producía, por término medio, al cabo de ocho semanas. En cambio, los animales no inmunizados se infectaron de media a las tres semanas.

"Ahora estamos perfeccionando nuestro protocolo de vacunación para mejorar la calidad y la cantidad de las VLP producidas. Esto puede aumentar aún más la eficacia de la vacuna y, por lo tanto, reducir el número de inoculaciones primarias y de refuerzo necesarias para producir una respuesta inmunitaria sólida. Si se confirma su seguridad y eficacia, tenemos previsto realizar un ensayo de fase 1 de esta plataforma de vacunas en voluntarios adultos sanos", señala Lusso.