El 75% de los pacientes con psoriasis presenta además otras manifestaciones clínicas

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 75 por ciento de las personas que padecen psoriasis presenta manifestaciones clínicas más allá de las placas de la piel, según se ha puesto de manifiesto durante el Foro Autonómico de Psoriasis, celebrado en Cataluña y organizado por la Fundación de Ciencias del Medicamento y Productos Sanitarios (Fundamed), con la colaboración de Janssen.

La enfermedad afecta aproximadamente a 2,3 millones de personas en España y aparece antes de los 40 años en el 75 por ciento de los casos. Uno de los profesionales que ha participado en el foro ha sido el dermatólogo en el Hospital de Sabadell, Miquel Ribera, quien ha explicado que los tratamientos han evolucionado de manera exponencial en los últimos diez años pero "existen circunstancias que hacen que el acceso a los mismos sea limitado y no equitativo".

"En primer lugar, muchos pacientes acudieron a consulta hace años y al no encontrar respuestas a sus problemas no han vuelto, quedando fuera del sistema. En segundo lugar, hay casos que no han sido derivados desde Atención Primaria a la consulta del dermatólogo, así que tampoco tienen acceso a un tratamiento especifico y, en tercer lugar, están las limitaciones administrativas para prescribir determinados fármacos o tener que prescribirlos en determinado orden de preferencia, no ajustándose de manera inmediata a lo que el paciente requiere", ha comentado.

Una manera de hacer frente al retraso en el tratamiento es estrechar la colaboración entre profesionales, tal y como ha expuesto el reumatólogo del Hospital Clinic de Barcelona, Juan Cañete, que ha puesto de manifiesto la importancia de ealizar un diagnóstico precoz de las patologías.

"Es cierto que los tratamientos son cada vez mejores, pero también está demostrado que un diagnóstico precoz es la mejor manera de controlar el desarrollo de este tipo de artritis, y esto solo es posible con un abordaje multidisciplinar", ha sostenido.

Entre las comorbilidades más frecuentes asociadas a la psoriasis está la artritis psoriásica, que afecta al 30 por ciento de las personas con psoriasis. Esta patología afecta a las articulaciones y puede tener consecuencias graves. "Es necesario una mayor investigación que nos permita personalizar aún más la medicina, diseñar nuevos tratamientos que ataquen de manera directa al problema concreto del paciente", asegura el reumatólogo.

Entre los retos a los que se enfrenta la psoriasis, los expertos han coincidido en destacar, por un lado, la educación de la población como manera de eliminar el estigma de la psoriasis, que tanto daño psicológico causa a los pacientes; y, por otro, convertir a los pacientes en voz autorizada en las decisiones relacionadas con el abordaje de su propia enfermedad.

En este punto, el director de Acción Psoriasis, Santiago Alfonso, ha defendido que "es necesario empoderar al paciente, que decida de manera informada sobre su día a día con psoriasis y para ello también ha de contar con los recursos necesarios". En relación al acceso a fármacos, ha comentado que, en un país desarrollado como España, "la equidad del sistema debe ser una premisa que no dependa del lugar de residencia".

Por ultimo, Santiago Alfonso ha puesto sobre la mesa otra limitación en este acceso: "la falta de profesionales". "Tenemos los fármacos, pero necesitamos tener el número de profesionales suficiente para prescribirlos a tiempo", ha manifestado.

MODELO AFECTIVO-EFECTIVO

Otro de los temas que se han abordado en el foro es la humanización de la asistencia, que se ha señalado como uno de los objetivos hacia el que avanza el modelo de atención sanitaria. Al respecto, el modelo se ha descrito como la forma de cuidar y curar al paciente como persona, con base en la evidencia científica, incorporando la dimensión de la dignidad y la humanidad del paciente, estableciendo una atención basada en la confianza y empatía, y contribuyendo a su bienestar y a los mejores resultados posibles en salud.

El director de la Cátedra de Gestión Sanitaria y Políticas de Salud del Instituto Universitario de Pacientes de la Universidad Internacional de Cataluña (UIC), Boi Ruiz, ha detallado que el modelo atiende diversos ámbitos: pacientes, profesionales sanitarios, instituciones, industria, universidad, etcétera. "Todos con el objetivo de situar al paciente como eje vertebrador del sistema de salud visto desde la perspectiva más humana", ha subrayado.