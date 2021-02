Tres de cada cuatro españoles no presta atención a su hidratación diaria, según un estudio

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un 76% de los españoles no presta atención a su hidratación diaria y solo 2 de cada 10 considera que el agua es esencial para el buen funcionamiento del organismo, según se desprende del estudio 'No solo es agua', elaborado por la consultora 'The Onion Inside' para Editorial Amat.

En este sentido, el estudio refleja que las personas mayores son las más vulnerables frente a la falta de hidratación pero también las que menos atención le prestan, dado que apenas un 19,7% afirma cuidarla en su día a día.

Del trabajo también se desprende que la mitad de la población española (50,1%) no sabe que el agua es un alimento que puede contener nutrientes, como los minerales, y en concreto el 24,6% de los entrevistados no sabe que el agua puede aportar minerales.

Cita a su vez que son los 'millenials', aquellos nacidos entre 1981 y 1993, y la 'generación Z', los nacidos entre 1994 y 2010, los que menos tienen en cuenta a los minerales para una buena alimentación: "Solo el 23,5% reconoce que, junto a una dieta equilibrada y saludable, el agua puede participar en una adecuada contribución de minerales, como el calcio y el magnesio, necesarios para una buena salud".

Según el informe de 2017 elaborado por la Fundación Española de Nutrición (FEN) y la Fundación Iberoamericana de Nutrición (FINUT), 'La leche como vehículo de salud para la población', el 30% de la población ingiere cantidades de minerales inferiores a las recomendadas, y el 80% de la población española no toma las cantidades necesarias de calcio.

La estadística 'No solo es agua' fue realizada el pasado diciembre, a partir de una encuesta a mil personas, y ha tenido como principal objetivo el determinar los niveles de conocimiento que la población tiene sobre la hidratación, los minerales del agua y su importancia para una correcta salud.

Además, se puso en marcha con motivo de la publicación de una nueva edición del libro 'Más claro que el agua' (Amat), de la doctora Magda Carlas, postgrado de Dietética y Nutrición y máster en Ciencias de los Alimentos.

MANTENER EL RENDIMIENTO FÍSICO Y COGNITIVO

Según expone la editorial, una ingesta correcta de minerales, así como una buena hidratación, pueden ayudar a mantener el rendimiento físico y cognitivo (concentración, estado de ánimo), y a que los niveles de calcio sean óptimos; un aspecto que, a su juicio, incidirá "positivamente" en el desarrollo de los huesos y en una mayor densidad ósea.

De acuerdo con el Estudio Nutricional en Población Infantil Española, elaborado por la Fundación Española de la Nutrición (FEN) y la Fundación Iberoamericana de Nutrición (FINUT), en el caso de los niños y de los adolescentes, "la situación es aún más alarmante", ya que se constata una deficiente ingesta de calcio, fósforo, magnesio y vitamina D.

Desde Amat Editorial recuerdan que desde el primer año de vida, pasando por la infancia y la adolescencia, el embarazo y la lactancia, hasta llegar a la tercera edad, las características del cuerpo, los órganos y la piel evolucionan, generando necesidades específicas, tanto hídricas como de minerales, que también se verán afectadas por el nivel y tipo de actividad que desarrollamos (mayores en caso de realizar deporte, por ejemplo). En todas las etapas, el agua mineral puede ser una ayuda para mejorar estos indicadores.

"Se habla mucho de alimentación y, sin embargo, a menudo no recordamos que el agua es un alimento fundamental en nuestra dieta. Es el nutriente más consumido, pero también el más olvidado. El aumento de la preocupación por la salud y el bienestar y la desinformación sobre las propiedades y la composición del agua, ponen de manifiesto la relevancia del libro de la doctora Carlas, que vuelve con una edición ampliada y actualizada en unas semanas", explica Alexandre Amat, director de Editorial Amat.