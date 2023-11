Este es el top 5 de alimentos que debes consumir si quieres retrasar las canas

MADRID, 26 Nov. (EDIZIONES) -

Lo que comemos determina nuestra salud a todos los niveles, también en cuanto al pelo y al cuero cabelludo se refiere. Y, aunque pueda parecer mentira, lo que ingerimos, el cómo nos alimentamos, puede influir hasta el punto de que puede provocar que las personas tengan canas antes o después.

Y es que, ¿de qué manera nuestra alimentación influye en la salud de nuestro cabello? "Cuantas veces le habré dicho de pequeña a mi madre, 'me encantaría tener el pelo largo, mamá', y cuantas respuestas fueron 'pues tienes que comer más, Paula. Si no, no vas a tener nunca el pelo fuerte y largo. Y cuánta razón tenía en ese momento", recuerda en una entrevista con Infosalus Paula Martín Clares, graduada en Farmacia y Nutrición, y máster en Dermofarmacia y Formulación Cosmética, más conocida como '@farmanutriconsejo'.

"Las canas son pelos que carecen de melanina. La melanina es el pigmento que da color tanto al cabello, como a nuestra piel. La deficiencia de algunos micronutrientes se ha relacionado con la pérdida de pigmentación del cabello y, por tanto, con un encanecimiento prematuro", avisa esta especialista.

De hecho, mantiene que éste sería el caso de la deficiencia de zinc, de hierro, de cobre, de vitamina D, de folato, de vitamina B12, y de selenio, que hacen que el cabello envejezca más rápido, y por tanto le aparezcan las canas antes.

UN CABELLO SANO Y FUERTE

Para lucir un cabello sano y fuerte, según prosigue Martín Clares, debemos dar a nuestro cuerpo los alimentos necesarios, es decir, aportarle las suficientes proteínas, vitaminas y minerales.

Para ello, dice que son necesarios una serie de nutrientes que tenemos que introducir en nuestro cuerpo con los alimentos, como es el caso de la biotina, el zinc, el hierro, y las vitaminas A, B, C y E. "Porque, por ejemplo, la carencia de proteínas o de hierro tienen como consecuencia un cabello débil y fino; y la falta de queratina retrasa el crecimiento del pelo y hace que el existente sea más débil", señala.

Esto se debe, según prosigue, a que el cabello está compuesto casi en su totalidad por proteínas (queratina), lo que implica que su consumo suficiente es básico para el crecimiento. "Su deficiencia no sólo puede retrasarlo, sino que también puede provocar su caída", mantiene esta farmacéutica y nutricionista.

QUE LAS CANAS APAREZCAN LO MÁS TARDE POSIBLE

Pero volviendo al tema de la aparición de canas, considera que, por eso, es "muy importante" cuidar nuestra alimentación y así ayudar a nuestro cuerpo a retrasar la aparición de las canas.

"Para ello debemos tomar alimentos con una gran fuente de hierro, que garantiza el aporte de oxígeno al bulbo y contribuye a la pigmentación; alimentos ricos en cobre, que contribuye a la síntesis de melanina y nos ayuda a mantener un buen color de pelo; alimentos ricos en zinc, en calcio, y en vitaminas del grupo B (biotina), que nos ayudan a mantener el cabello joven y saludable durante más tiempo; y alimentos ricos en betacarotenos y del grupo de la vitamina A, que participan en la estimulación de la melanina y, por ende, nos ayudan a evitar la decoloración prematura del pelo", subraya.

En concreto, cita que los 5 principales alimentos que debemos consumir para retrasar la aparición de las canas son: el salmón, las sardinas, el brócoli, las espinacas, y la zanahoria. Martín Clares, precisamente, acaba de publicar 'La salud de tu piel está en lo que comes' (Zenith), donde trata este pero muchos más asuntos en torno a la relación que existe entre nuestra alimentación y la salud de nuestra piel.