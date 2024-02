Tomar más vitamina B1 de la recomendada se asocia a un empeoramiento de la agudeza mental

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Parece haber una curva en forma de J entre la tiamina dietética (vitamina B1) y el empeoramiento de la agudeza mental entre las personas mayores cognitivamente sanas, tal y como sugiere una investigación publicada en la revista 'General Psychiatry.'

El punto óptimo parece ser una ingesta diaria de 0,68 mg, por debajo del cual el impacto es relativamente pequeño. Pero una mayor ingesta diaria se asoció fuertemente con el deterioro cognitivo, con la dosis de mantenimiento óptima de 0,6 a menos de 1 mg/día, según muestran los hallazgos.

La tiamina es una vitamina B esencial soluble en agua implicada en el metabolismo energético y la actividad de los neurotransmisores cerebrales. Buenas fuentes dietéticas incluyen cereales integrales, cereales de desayuno fortificados, legumbres, hígado y salmón. Pequeños estudios publicados previamente sugieren que dosis altas pueden mejorar la función cognitiva en personas con deterioro cognitivo leve o demencia en etapa temprana.

Pero no está claro si la ingesta dietética habitual se asocia con una desaceleración o una aceleración del deterioro cognitivo. Para explorar esto más a fondo, los investigadores utilizaron datos disponibles públicamente de la Encuesta de Salud y Nutrición de China (CHNS), un estudio multipropósito a largo plazo que comenzó en 1989 y que incluyó a casi la mitad de la población del China en 2011.

En 1997, 2000, 2004 y 2006, se evaluó repetidamente la agudeza mental de participantes cognitivamente sanos de 55 años o más. El estudio actual se basa en 3106 participantes, con una edad promedio de 63 años y al menos dos rondas de datos de encuestas. En cada ronda de la encuesta se recopiló información sobre la dieta, complementada con datos detallados sobre la ingesta dietética personal durante 24 horas en 3 días consecutivos de la semana, y recopilada en persona por investigadores capacitados.

La ingesta de nutrientes se calculó utilizando las tablas de composición de alimentos chinas. Para evaluar la capacidad verbal se utilizaron tres pruebas de recuerdo inmediato y diferido de una lista de 10 palabras, contando hacia atrás desde 20 y resta en serie de 7 cinco veces desde 100, tomadas de la Entrevista Telefónica para el Estado Cognitivo modificado (TICS-m). memoria, atención y fluidez numérica, respectivamente.

Una puntuación más alta para cada ítem (incluida la memoria verbal [0-20 puntos], la atención [0-2 puntos] y el cálculo [0-5 puntos]) indica una mejor función cognitiva, con una puntuación cognitiva global que oscila entre 0 y 27 puntos y también una puntuación compuesta que oscila entre -1,82 y 1,67 unidades estándar. El período promedio de seguimiento fue de casi seis años, tiempo durante el cual surgió una asociación en forma de J entre la ingesta de tiamina en la dieta y el ritmo de deterioro de la función cognitiva durante cinco años.

La ingesta media de tiamina fue de 0,93 mg/día, pero el umbral parecía ser una ingesta diaria de 0,68 mg. No hubo una asociación significativa con el deterioro cognitivo por debajo de este nivel. Pero por encima de 0,68 mg/día, cada aumento de una unidad diaria (1 mg/día) en la ingesta de tiamina se asoció con una caída significativa de 4,24 puntos en la puntuación cognitiva global y 0,49 unidades en la puntuación compuesta en 5 años. Dado que la puntuación cognitiva global oscila entre 0 y 27 puntos, una disminución de aproximadamente 4 puntos significa una disminución en la función cognitiva de al menos un 15%.

Estas asociaciones fueron más fuertes entre aquellos que eran obesos, tenían presión arterial alta o no fumaban, aunque después de un análisis más profundo, el efecto modificador de la presión arterial alta y el tabaquismo se volvió estadísticamente insignificante. Para explorar más a fondo el rango óptimo de tiamina en la dieta para mantener la función cognitiva, la ingesta se dividió en 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2 y 1,4 mg/día. Esto demostró que el riesgo más bajo se asociaba con una ingesta de tiamina de 0,6 a menos de 1 mg/día.

También se observaron patrones similares después de tener en cuenta la ingesta diaria de otras vitaminas B (riboflavina y niacina) y otros alimentos, como la carne roja o procesada. Ninguna de las otras variables, incluida la edad, el sexo, el consumo de alcohol y la ingesta dietética de grasas, proteínas o carbohidratos, cambiaron significativamente los hallazgos.

Los investigadores señalan que este es un estudio observacional y, como tal, no puede establecer la causa, reconocen los investigadores. Y el recordatorio dietético de 24 horas solo captura información sobre días específicos y puede no ser completamente exacto. El estudio también se centró en personas mayores en China, por lo que los hallazgos pueden no ser aplicables a otras nacionalidades y grupos de edad, añaden los investigadores.