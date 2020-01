Estas son las mejores y peores dietas para perder peso

Publicado 20/01/2020 13:38:15 CET

Las dietas 'Realfooding', volumétrica, vegana, el 'método evolution' o el ayuno intermitente son las más recomendadas por el Instituto Médico Europeo de la Obesidad (IMEO), en la séptima edición de su ranking 'TOP5 de las mejores y peores dietas para perder peso en 2020', para adelgazar ya que, además de contribuir a llevar un estilo de vida saludable, ayudan a perder entre 1,5 kilos a la semana y no más de 6 kilos al mes.

Estas listas están respaldadas por médicos endocrinos y cirujanos bariátricos, nutricionistas clínicos y deportivos, dietistas, psicólogos, terapeutas y entrenadores físicos. "Este año nos hemos vistos desbordados por las tendencias en dietética que emergen y rompen con fuerza en las redes sociales y la enorme popularidad entre sus seguidores explica la elección de la gran mayoría de las dietas que componen esta séptima edición de nuestro ranking", ha dicho el portavoz y experto en nutrición del IMEO, Rubén Bravo.

Así, en el puesto número uno de la dieta más indicada para adelgazar se encuentra el 'método evolution', un plan de alimentación que permite perder 5 kilos de grasa al mes y que está orientado a favorecer el uso de grasa como fuente de energía, a través de la toma de alimentos de bajo y medio índice glucémico para estabilizar los niveles de azúcar en sangre, propiciar vitalidad y evitar sensación de hambre; de cantidades adecuadas de proteínas de alta biodisponibilidad que alimentan el músculo; grasas saludables que favorecen el sistema hormonal; y alimentos de alta densidad nutricional para descartar carencias de micronutrientes y desnutrición.

Otra de las más recomendadas es la 'Realfooding', seguida por la actriz Paz Vega, apela a suprimir al máximo los productos ultraprocesados y el efecto adictivo que pueda tener, pasándose a una alimentación natural y saludable. Con esta dieta se puede perder entre 0,5 y un kilo a la semana, y sus seguidores dividen los alimentos en tres grupos en función de su naturaleza, calidad nutricional o la presencia de ingredientes procesados y aditivos.

El primero está compuesto por frutas, verduras, hortaliza, legumbres, pescados, mariscos y huevos; el segundo por leche UHT, aceite de oliva virgen extra, pescados enlatados o pan cien por cien integral; y el tercer grupo por refrescos, lácteos azucarados, snack salados o bollería.

En el tercer puesto del ranking del IMEO se sitúa la 'dieta volumétrica', seguida por la actriz Angelina Jolie, que permite también perder entre 0,5 y 1 kilo a la semana. La ventaja de esta dieta es su capacidad de calmar el apetito y cubrir los requerimientos nutricionales diarios, para lo cual recurre al sabor, textura, forma de preparación y combinación de determinados alimentos que aumentan la sensación de saciedad e incentivan la reducción de peso.

En concreto, en esta dieta se priorizan los alimentos y cocinados más acuosos como las infusiones, los cereales cocidos, frutas, hortalizas, sopas y guisos; se sustituyen los alimentos con alta densidad calórica (mayonesa, crema embutidos o lácteos enteros) por lácteos desnatados, pollo sin piel, carne magra, aderezos light y rocío vegetal; y se evita el consumo de hidratos de carbono de absorción rápida como patatas o cereales refinados y sus derivados (pan blanco, pastas y arroz blanco). Además, recomienda beber dos vasos de agua nada más levantarse y alcanzar los tres litros al día, pudiendo optar por zumos de frutas o batidos.

Brad Pitt o Natalie Portman son algunos de los famosos que siguen la 'dieta vegana', la cual ocupa el puesto cuatro de la lista del IMEO, ya que permite perder entre 1 y 2 kilos a la semana. Se trata de una dieta basada en la exclusión de todo tipo de carnes, mariscos, huevos y todos sus derivados. No obstante, la clave del éxito reside en un seguimiento profesional realizado por sanitarios cualificados, donde se asegura una suplementación adecuada basada en preparados de origen vegetal.

Finalmente, el IMEO ha aconsejado la 'dieta del ayuno intermitente', la cual cuenta con seguidores como los actores Ben Affleck y Elsa Pataky y que consiste en introducir periodos de ayuno dentro de una alimentación equilibrada que pueden durar 12, 16 o más horas al día, sin superar nunca las 48 horas seguidas. El objetivo de esta dieta, que permite perder entre 1 y 2 kilos a la semana, es que el metabolismo optimice el consumo de energía almacenada en forma de grasa.

"Ahora bien, si se practica ayunos intermitentes, es muy importante tener una ingesta de nutrientes adecuada a lo largo del día para no perder masa muscular o exponer a riesgo nuestra salud con un efecto rebote a corto y medio plazo", han avisado desde IMEO.

TOP 5 DE LAS DIETAS MENOS INDICADAS PARA 2020

Por otra parte, el organismo ha publicado un ranking con las cinco dietas menos indicadas porque son agresivas, muy restrictivas y prometen perder mucho peso en poco tiempo, siendo por tanto "insostenibles" a largo plazo. Además, según el IMEO, carecen de sustento científico y suelen recurrir a productos 'milagro', garantizando así el "efecto rebote" y efectos secundarios que pueden comprometer la salud.

Entre ellas encabeza la lista la 'dieta del vinagre', la cual, aunque la siguen personajes públicos como Miranda Kerr o Victoria Beckham, se centra en la ingesta exclusiva de un solo producto durante varios días y que explota como fundamento un estudio realizado en Japón que atribuye la pérdida de peso corporal al afecto del ácido acético del vinagre sobre el metabolismo de los lípidos. "Combinar ayunos descontrolados con ingestas mínimas y vinagre a diario puede comprometer nuestra salud y agravar enfermedades ocultas o sin detectar como, por ejemplo, diabetes, úlcera, gastritis u osteoporosis", han avisado desde el IMEO.

La 'dieta del polvito' ocupa el segundo puesto en esta lista, ya que promete perder hasta 4 kilos de peso a la semana gracias al consumo de productos dietéticos en forma de polvos que son "excesivamente caros" y cuya administración es "difícil de seguir" y tiene un "fuerte efecto rebote". En este punto, el organismo ha recordado que la presentadora Carlota Corredera logró perder 60 kilos con este método y ya ha comenzado a recuperar el peso.

La tercera dieta menos recomendada para perder peso es la 'Keto' que, seguida por famosas como Kim Kardashian, promete bajar hasta 12 kilos en un mes, y se basa en la cetosis, la transformación de las grasas acumuladas en cuerpos cetogénicos para que puedan ser usados como combustible por nuestro organismo. "Estamos ante una dieta poco saludable que promueve el consumo excesivo de grasas y proteínas que sacian mucho pero que cuestan más ser digeridos por los hidratos de carbono, lo que provoca algunos síntomas como malestar general, olor de cabeza, sudoración fuerte, náuseas o vómitos, dolor abdominal, dificultad para respirar o decaimiento", han advertido desde el IMEO.

La 'dieta del influencer sin titulación' es otra de las rechazadas por los expertos. Y es que, "sin tener las credenciales correspondientes, los 'influencers' trasladan consejos que ellos mismos "no practican sin una cámara delante", incitando al consumo de productos naturales o adelgazantes que "no son tan saludables" o cuyos beneficios "no son demostrables".

Finalmente, el quinto puesto de la lista lo ocupa la 'dieta paleo', la cual permite perder tres kilos de grasa en 10 días y se basa en un plan de alimentación similar al del cavernícola del paleolítico donde se prioriza el consumo de carnes magras, pescados, huevos, lácteos orgánicos, frutas, vegetales, frutos secos y semillas, y se excluye el grano. "Al ser una dieta con exceso de proteínas, puede doblar la cantidad recomendada de grasas saturadas, aumentar los niveles de colesterol 'malo' y afectar al funcionamiento del hígado o riñón. Puede acarrear déficit de calcio, vitaminas B y D", han zanjado desde el IMEO.