MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Solo una de cada cinco bebidas alcohólicas incluye información nutricional en su etiquetado en España, y únicamente el 2 por ciento de las etiquetas presentan la información nutricional completa, según se desprende de un estudio llevado a cabo por el Grupo de Trabajo sobre Alcohol de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) con el objetivo de describir el etiquetado nutricional de las bebidas alcohólicas en España y evaluar su comprensión por parte de la población general.

Con motivo del Día Mundial sin Alcohol, que se celebra este viernes 15 de noviembre, la SEE ha hecho público este estudio. En este sentido, ha asegurado que el etiquetado nutricional puede influir en las decisiones de compra y consumo y promover una selección de productos más saludables. Por ello, explica que en los últimos años se han implementado en Europa políticas para el etiquetado obligatorio de todos los productos alimentarios, facilitando su información nutricional.

"Esta legislación exime de hacerlo a las bebidas con más de 1,2 por ciento de alcohol, aunque la industria del alcohol asumió, voluntariamente, el compromiso de facilitar información nutricional de sus bebidas", indican desde la SEE, a la vez que advierten de que "el sector incumple, en muchos casos, esta responsabilidad".

El estudio cuantitativo realizado por el Grupo de Trabajo sobre Alcohol de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) no solo muestra que la mayoría de las bebidas alcohólicas no incluyen su información nutricional, también que las etiquetas son, a menudo, "poco legibles por su diseño, tamaño, o el idioma en el que están escritas".

Muchas aportan información mediante el acceso a una página web a través de códigos QR, lo que para la SEE "puede convertirse en una barrera para los consumidores con menos competencias tecnológicas o que en el momento de la compra no dispongan de sus teléfonos móviles".

"La presentación de la información nutricional también es fundamental, siendo preferible el formato de tabla, con tipografías visibles y colores que contrasten con el del fondo", subrayan desde la Sociedad.

El Grupo de Trabajo sobre Alcohol de la SEE señala que el alcohol se relaciona con más de 60 enfermedades agudas y crónicas y es responsable de tres millones de muertes anuales en todo el mundo, pese a ello advierte que la mayoría de las personas creen que la ingesta de alcohol no tienen ningún impacto nutricional. "De hecho, su consumo está muy aceptado socialmente, con una media de diez litros anuales por persona en Europa y nueve en España", agregan.

RECOMENDACIONES: ETIQUETADO OBLIGATORIO Y UNIFICADO

Con el objetivo de que el consumidor pueda tomar decisiones más informadas y reducir el consumo de alcohol, desde la Sociedad Española de Epidemiología lanzan una serie de recomendaciones, como etiquetar todas las bebidas alcohólicas con información nutricional presentada en formato clásico e incluyendo los valores de referencia.

También proponen estandarizar las etiquetas nutricionales, para que todos los productos ofrezcan la misma información de forma simple, sin tecnicismos, y garantizando su legibilidad. Para ello, apuestan por una regulación que determine la información a incluir, sus formatos de presentación y establezca medidas de control de las estrategias de marketing empleadas por la industria del alcohol.

En definitiva, apuestan por implementar estrategias integrales para reducir el consumo de alcohol a nivel poblacional, potenciar la educación de la población general sobre nutrición e información nutricional o diseñar campañas de sensibilización.