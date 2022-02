Principales beneficios para la salud de la restricciones calóricas

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Yale (Estados Unidos) confirma los beneficios para la salud de las restricciones calóricas moderadas en los seres humanos, e identifica una proteína clave que podría aprovecharse para prolongar la salud en los humanos, según publican en la revista 'Science'.

Décadas de investigación han demostrado que la limitación de la ingesta de calorías en moscas, gusanos y ratones puede aumentar la duración de la vida en condiciones de laboratorio, pero no estaba sin estar claro si esa restricción calórica puede hacer lo mismo en los seres humanos.

La investigación se basó en los resultados del ensayo clínico Comprehensive Assessment of Long-term Effects of Reducing Intake of Energy (CALERIE), el primer estudio controlado de restricción calórica en humanos sanos.

Para el ensayo, los investigadores establecieron primero la ingesta calórica de referencia entre más de 200 participantes en el estudio. A continuación, pidieron a una parte de esos participantes que redujeran su consumo de calorías en un 14%, mientras que el resto siguió comiendo como de costumbre, y analizaron los efectos a largo plazo de la restricción calórica en la salud durante los dos años siguientes.

El objetivo general del ensayo clínico era comprobar si la restricción calórica es tan beneficiosa para los seres humanos como lo es para los animales de laboratorio, explica Vishwa Deep Dixit, catedrático de Patología, Inmunobiología y Medicina Comparada Waldemar Von Zedtwitz, y autor principal del estudio. Y si lo es, añade, querían entender mejor qué hace la restricción calórica en el cuerpo específicamente que conduce a la mejora de la salud.

Dado que investigaciones anteriores han demostrado que la restricción calórica en ratones puede aumentar las infecciones, Dixit también quería determinar cómo la restricción calórica podría estar relacionada con la inflamación y la respuesta inmunitaria.

"Porque sabemos que la inflamación crónica de bajo grado en los seres humanos es uno de los principales desencadenantes de muchas enfermedades crónicas y, por tanto, tiene un efecto negativo en la duración de la vida -añade Dixit, director del Centro de Investigación sobre el Envejecimiento de Yale--. Aquí nos preguntamos: ¿Qué hace la restricción calórica en los sistemas inmunológico y metabólico y, si es realmente beneficiosa, cómo podemos aprovechar las vías endógenas que imitan sus efectos en los humanos?".

Dixit y su equipo empezaron por analizar el timo, una glándula que se sitúa encima del corazón y produce células T, un tipo de glóbulo blanco y una parte esencial del sistema inmunitario. El timo envejece a un ritmo más rápido que otros órganos.

Según Dixit, cuando los adultos sanos alcanzan los 40 años, el 70% del timo ya es graso y no funciona. Y a medida que envejece, el timo produce menos células T. "A medida que envejecemos, empezamos a notar la ausencia de nuevas células T porque las que nos quedan no son muy buenas para combatir nuevos patógenos --prosigue--. Ésa es una de las razones por las que las personas mayores tienen un mayor riesgo de enfermar".

Para el estudio, el equipo de investigación utilizó imágenes de resonancia magnética (IRM) para determinar si había diferencias funcionales entre las glándulas del timo de los que restringían las calorías y los que no.

Descubrieron que las glándulas del timo de los participantes que limitaban la ingesta de calorías tenían menos grasa y un mayor volumen funcional después de dos años de restricción calórica, lo que significa que estaban produciendo más células T que al comienzo del estudio. Pero los participantes que no restringían sus calorías no tenían ningún cambio en el volumen funcional.

"El hecho de que este órgano pueda rejuvenecerse es, en mi opinión, asombroso, porque hay muy pocas pruebas de que eso ocurra en los seres humanos --resalta--. Que esto sea posible es muy emocionante".

Con un efecto tan drástico en el timo, Dixit y sus colegas esperaban encontrar también efectos en las células inmunitarias que el timo producía, cambios que podrían subyacer a los beneficios generales de la restricción calórica. Pero cuando secuenciaron los genes de esas células, descubrieron que no había cambios en la expresión genética tras dos años de restricción calórica.

Esta observación obligó a los investigadores a examinar más de cerca, lo que reveló un hallazgo sorprendente: "Resulta que la acción estaba realmente en el microambiente del tejido y no en las células T de la sangre", subraya Dixit.

El equipo había estudiado el tejido adiposo, o grasa corporal, de los participantes sometidos a una restricción calórica en tres momentos: al principio del estudio, después de un año y después de dos. La grasa corporal es muy importante, recuerda Dixit, porque alberga un sistema inmunitario robusto. Hay varios tipos de células inmunitarias en la grasa, y cuando se activan de forma aberrante, se convierten en una fuente de inflamación, explica.

"Encontramos cambios notables en la expresión génica del tejido adiposo después de un año que se mantuvieron durante el segundo año --destaca--. Esto reveló algunos genes implicados en la prolongación de la vida en los animales, pero también objetivos únicos que imitan la restricción calórica y que podrían mejorar la respuesta metabólica y antiinflamatoria en los seres humanos".

Al reconocer esto, los investigadores se propusieron ver si alguno de los genes que identificaron en su análisis podría estar impulsando algunos de los efectos beneficiosos de la restricción calórica. Se centraron en el gen de la PLA2G7 -o acetilhidrolasa del factor activador de plaquetas del grupo VII A-, que era uno de los genes significativamente inhibidos tras la restricción calórica. La PLA2G7 es una proteína producida por las células inmunitarias conocidas como macrófagos.

Este cambio en la expresión del gen PLA2G7 observado en los participantes que limitaban su consumo de calorías sugirió que la proteína podría estar relacionada con los efectos de la restricción calórica. Para comprender mejor si la PLA2G7 causaba algunos de los efectos observados con la restricción calórica, los investigadores también rastrearon lo que ocurría cuando se reducía la proteína en ratones en un experimento de laboratorio.

"Descubrimos que la reducción de PLA2G7 en ratones producía beneficios similares a los observados con la restricción calórica en los seres humanos", afirma Olga Spadaro, antigua investigadora de la Facultad de Medicina de Yale y autora principal del estudio. En concreto, las glándulas del timo de estos ratones fueron funcionales durante más tiempo, los ratones estaban protegidos del aumento de peso inducido por la dieta y estaban protegidos de la inflamación relacionada con la edad.

"Estos resultados demuestran que el PLA2G7 es uno de los impulsores de los efectos de la restricción calórica --explica Dixit--. Identificar estos impulsores nos ayuda a comprender cómo el sistema metabólico y el sistema inmunitario se comunican entre sí, lo que puede indicarnos objetivos potenciales que pueden mejorar la función inmunitaria, reducir la inflamación y, potencialmente, incluso mejorar la vida útil".

"Hay mucho debate sobre qué tipo de dieta es mejor -baja en carbohidratos o en grasas, aumento de proteínas, ayuno intermitente, etc.- y creo que el tiempo dirá cuáles son importantes --comenta Dixit--. Pero CALERIE es un estudio muy bien controlado que demuestra que una simple reducción de calorías, y ninguna dieta específica, tiene un efecto notable en términos de biología y de cambio del estado inmuno-metabólico en una dirección que es protectora de la salud humana. Así que, desde el punto de vista de la salud pública, creo que da esperanzas", concluye.