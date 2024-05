Pequeños errores en la dieta sin gluten son muy perjudiciales para las personas celiacas, según expertos

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten, en colaboración con el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, ha celebrado su 7º Congreso Nacional para Pacientes con Enfermedad Celíaca, donde se ha repasado la información más relevante en cuanto a enfermedad celíaca y dieta sin gluten que los pacientes deben conocer para manejar su patología ya que tener pequeños errores en la dieta puede ser muy perjudicial y evitar la mejoría de las personas celiacas.

Durante el Congreso, al que han acudido más de 260 personas, se ha analizado la enfermedad celíaca tanto en adultos como en niños, prestando atención a cómo funciona esta enfermedad autoinmune, de carácter sistémico y que se presenta no sólo con síntomas digestivos, sino también extradigestivos, lo que dificulta el diagnóstico.

Según han indicado los expertos, se trata de una patología en la que hay que pensar para diagnosticarla y se encuentra muy infradiagnosticada, ya que se estima que el 70 por ciento de los celíacos aún no saben que lo son. Se ha tratado además la transición de la edad pediátrica a la adulta, proceso que si no está bien coordinado entre los servicios de pediatría y aparato digestivo de los hospitales provoca la pérdida de seguimiento de los pacientes cuando llegan a la edad adulta.

Actualmente, el único tratamiento existente para tratar esta enfermedad es seguir una dieta sin gluten estricta y de por vida, donde predominen los productos que por naturaleza no contienen gluten (carnes, pescados, verduras, legumbres, huevos, etc.) evitando, en la medida de lo posible, los productos procesados. No obstante, la máxima dificultad a la hora de seguir la dieta es evitar el contacto cruzado y las transgresiones cometidas por error o desinformación.

De hecho, tal y como se ha explicado en la jornada, muchos pacientes no mejoran sus síntomas con la dieta sin gluten y al revisarles la dieta se descubre que están cometiendo algunos errores como comulgar con obleas con gluten o manipular pienso para animales con gluten, perjudicando su estado físico y alterando las analíticas elevando los anticuerpos de la enfermedad.

También ha habido espacio para la microbiota intestinal, cuyo papel se investiga cada vez más como posible factor implicado en el desarrollo de la enfermedad (las personas celíacas tienen disbiosis intestinal incluso antes de que se haya manifestado la patología) y centra también las investigaciones en busca de estrategias de prevención. Y se ha debatido sobre la necesidad o no de administrar complementos alimenticios (vitaminas, minerales) tras el diagnóstico.

El objetivo de este Congreso es precisamente dar a los pacientes y sus familiares toda la información necesaria sobre la enfermedad celíaca y la dieta sin gluten para que puedan manejarse con total seguridad.

La enfermedad celíaca es una patología de origen inmunológico que se desencadena en personas con predisposición genética, que reaccionan de manera inadecuada al gluten que ingieren con los alimentos. Afecta al uno por ciento de la población y, aún hoy, por cada paciente diagnosticado hay entre 5 y 8 sin diagnosticar. Se puede manifestar a cualquier edad y afectar a cualquier función del organismo.