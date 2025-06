Otro beneficio más del aguacate: claves para dormir mejor y cuidar el corazón

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio sugiere que comer un aguacate al día puede tener un impacto positivo en el sueño, que es tan importante para la buena salud como la nutrición y el ejercicio, según publican los investigadores en el 'Journal of the American Heart Association'.

En este análisis secundario del mayor ensayo controlado aleatorizado sobre aguacates realizado hasta la fecha, los investigadores descubrieron que los adultos que consumieron un aguacate al día durante seis meses conciliaron mejor el sueño en comparación con los que comieron menos de dos aguacates al mes.

Dado que se considera que dormir lo suficiente puede ayudar a reducir los factores de riesgo de las enfermedades cardiacas, estos resultados se suman a un creciente conjunto de pruebas que apoyan el aguacate como alimento cardiosaludable y marcan la primera vez que se asocia el consumo de aguacate con el sueño.

La Asociación Americana del Corazón (AHA) reconoce la duración saludable del sueño como uno de los ocho factores de salud que, cuando se optimizan, pueden promover una salud cardiovascular ideal.

"El sueño se está convirtiendo en un factor clave del estilo de vida para la salud del corazón, y este estudio nos invita a considerar cómo la nutrición -y alimentos como el aguacate- pueden desempeñar un papel en su mejora", indica la doctora Kristina Petersen, autora del estudio y profesora asociada de ciencias de la nutrición en la Universidad Estatal de Pensilvania.

"En la salud cardiovascular influyen muchos factores y, aunque ningún alimento por sí solo es una bala de plata, algunos -como el aguacate- ofrecen una serie de nutrientes que favorecen múltiples aspectos de la salud cardiaca --prosigue--. Este es un paso alentador en la expansión de la ciencia en torno a los aguacates y los beneficios potenciales de su consumo".

En este estudio, apoyado por el Centro de Nutrición del Aguacate, participaron 969 adultos estadounidenses de diversas razas y etnias con un elevado perímetro de cintura, un factor de riesgo cardiovascular que afecta a casi el 60% de los adultos estadounidenses. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a consumir un aguacate al día o una ingesta mínima de aguacate (menos de dos aguacates al mes) mientras continuaban con su dieta habitual durante seis meses.

La salud cardiovascular se evaluó utilizando el Life's Essential 8TM de la AHA, un marco utilizado tanto por profesionales sanitarios como por particulares para comprender mejor y reducir los factores de riesgo. Esta herramienta identifica la calidad de la dieta, la actividad física, la exposición a la nicotina, el sueño, el peso corporal, la presión arterial, los lípidos en sangre y la glucosa en sangre como comportamientos y factores principales que, cuando se mejoran, pueden conducir a mejores resultados de salud.

La ingesta diaria de aguacate se asoció con una mejora de la calidad de la dieta (medida por el Índice de Alimentación Saludable 2015), los lípidos en sangre (reducciones modestas en los niveles de LDL-C y colesterol total) y la salud del sueño (aumento de la duración del sueño autodeclarada). No se encontraron efectos significativos para los otros componentes de Life's Essential 8.

Aunque el estudio no se diseñó originalmente para examinar el sueño como resultado primario, los resultados ofrecen una dirección interesante para futuras investigaciones con una metodología más rigurosa y herramientas para comprender mejor el potencial de cómo los nutrientes de los aguacates pueden apoyar aspectos de la salud cardiovascular. El diseño de este estudio presenta varios puntos fuertes, pero los resultados no son concluyentes y no pueden generalizarse a todas las poblaciones.

Los aguacates tienen los siguientes nutrientes por ración (1/3 de aguacate mediano) que pueden desempeñar un papel en el sueño: triptófano precursor de la melatonina que desempeña un papel en la regulación del sueño; folato, implicado en la producción de melatonina, y magnesio, implicado en la contracción y relajación muscular Además, la combinación de fibra y grasas monoinsaturadas en los aguacates contribuye a su impacto beneficioso sobre la salud cardiovascular.

Además, contiene fibra, un tercio de la cual es soluble, que impide que el tracto digestivo absorba el colesterol y reduce el riesgo de cardiopatías, y grasa monoinsaturada, que puede ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL, lo que puede disminuir el riesgo de cardiopatías y accidentes cerebrovasculares.