Nutricionistas detectan un aumento significactivo de las consultas por SIBO, enfermedades autoinmunes o intolerancias

VALÈNCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa) ha señalado este viernes que están detectando un "aumento significativo" en las consultas relacionadas con el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado (SIBO), las enfermedades autoinmunes relacionadas con la alimentación, como la celiaquía, y otras intolerancias como a la fructosa o lactosa, que además serán "protagonistas" en las visitas a estos especialistas de los próximos años.

Este tipo de patologías afectan cada vez más a la población joven, antes no tenían tanta prevalencia, pero "se mantendrán en el tiempo e incluso aumentarán debido a los hábitos de alimentación de la población y a la exposición a agentes externos", según ha explica Luis Cabañas, presidente del CODiNuCoVa, que prevé que "serán el grueso de nuestras consultas en los próximos años".

Con motivo del Día Mundial del Nutricionista, la entidad colegial ha encuestado a sus colegiados para conocer el rumbo al que se dirige la profesión en el futuro más inmediato. Estos trastornos se caracterizan por dolores abdominales intensos, distensión abdominal, o incluso la malabsorción de algunos nutrientes y pueden provocar en los pacientes que los padecen "graves problemas de salud si no se tratan".

Por ello, "el papel del dietista-nutricionista en el control y tratamiento de estas patologías es fundamental para acompañar a los pacientes en el proceso de adaptar sus comidas a nuevos hábitos que se adapten a sus necesidades y mejorar su calidad de vida", ha indicado Cabañas.

TCA Y SALUD HORMONAL

Además de estas patologías, han advertido de otras áreas en crecimiento en sus consultas: los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) y la Nutrición aplicada a la fertilidad o la salud hormonal de las mujeres.

"La salud mental es uno de los retos de salud pública al que nos enfrentamos como sociedad y, trasladado al ámbito de la Nutrición, estamos viendo que existe una tendencia al alza de las consultas por TCA en población cada vez más joven debido al consumo de las redes sociales que puede crear en los más jóvenes una excesiva preocupación por la imagen física", ha advertido Maite Navarro, vocal de Sanidad del Colegio Profesional.

Para el tratamiento de este tipo de patologías, es necesario trabajar "de manera coordinada con otros profesionales de salud, mediante la integración de dietistas-nutricionistas en los equipos multidisciplinares tanto del ámbito hospitalario como de la Atención Primaria para abordar la patología desde la perspectiva psicológica, la nutricional, la médica, etc", ha declarado Navarro.

Por otro lado, cada vez existen "más evidencias científicas" de cómo afecta una correcta alimentación a la salud hormonal y a la fertilidad de las mujeres. Estas investigaciones han hecho que cada vez haya más nutricionistas formándose en este ámbito que consideran que ocupará cada vez más espacio en las consultas y que seguirá haciéndolo en los próximos años.

"Hemos detectado también un tercer ámbito en el que han crecido las consultas: la nutrición deportiva no profesional. Esto se debe a que la población es cada vez más consciente de que la práctica de actividad física no está relacionada solo con la estética sino con una mejora en la calidad de la salud. En los próximos años la presencia del nutricionista en el ámbito deportivo en el amateur y no sólo en el de alto rendimiento será mucho mayor", ha comentado Luis Cabañas. De hecho, el 22 por ciento de los encuestados por el Colegio de Nutricionistas están especializados en esta área.

PERFIL MAYORITARIO DE LOS NUTRICIONISTAS

Tal y como han declarado desde el CODiNuCoVa, el perfil de los profesionales de la Nutrición ha evolucionado con el tiempo. "En la actualidad el 65% de los nuestros colegiados encuestados trabajan por cuenta propia y más de la mitad, el 57%, lo hace en el ámbito de la consulta clínica", explica su presidente. Otro de los ámbitos en los que más ejercen los nutricionistas es en la Restauración Colectiva, donde desarrollan su actividad más del 18% de ellos.

Otras áreas en las que desarrollan su actividad laborar son, por ejemplo, en el ámbito docente, en educación alimentaria o en industria alimentaria, entre otros.