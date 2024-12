Nutricionista aconseja priorizar los alimentos saludables en las comidas navideñas si se está buscando el embarazo

MADRID 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nutricionista Verónica de la Fuente, de Vida Medicina Reproductiva, ha aconsejado priorizar los alimentos saludables en las comidas navideñas si se está buscando el embarazo para que este factor no interfiera en las probabilidades de éxito, además de que sirva de ayuda para preparar al cuerpo de cara a la gestación.

Durante las Navidades es frecuente que los hábitos de vida y alimentación varíen de forma significativa, más en los días festivos, por lo que los profesionales han puesto el foco en la importancia de intentar no descuidar la nutrición, especialmente si la persona padece una enfermedad o se está sometiendo a un tratamiento médico, como sería un proceso de fertilidad.

En este sentido, los expertos han asegurado que los cambios en la dieta debido a celebraciones puntuales, como la cena de Nochebuena o de Nochevieja, no suponen grandes impactos porque las ingestas del resto de días no deberían variar en exceso de la alimentación saludable diaria que se suele practicar.

No obstante, Verónica de la Fuente ha señalado que, en caso de que se esté buscando el embarazo, se procure incorporar frutas y verduras a las comidas de celebración, que suelen escasear frente a los pescados, carnes o mariscos, que son más frecuentes y aportan proteínas saludables. Asimismo, ha explicado que los dulces deben disfrutarse, pero no consumirse en exceso, por lo que ha sugerido que solo estén presentes los días festivos después de las comidas.

De la Fuente ha subrayado que debe limitarse el alcohol, siendo mejor reducir su consumo a cero, ya que esta bebida impacta en la calidad ovocitaria, aumenta el estrés oxidativo y afecta a las digestiones y la microbiota, lo que a su vez repercute en el ambiente endometrial o, en el caso de los hombres, en la calidad espermática.

DURANTE EL PROCESO

En caso de que se conozca de forma previa el resultado positivo del embarazo, o bien si se está en un período de incertidumbre, la nutricionista ha hecho hincapié en que se debe ser más riguroso con los cuidados higiénico-dietéticos para evitar fallos en el desarrollo, que pueden afectar también en el propio embarazo.

Así, ha instado a evitar "de forma categórica" el alcohol, lo que incluye bebidas 'sin' (0,0 sí), kombutxa o cocinados con bebidas alcohólicas, ya que van a contener pequeñas cantidades de alcohol que pueden afectar negativamente.

Además, ha recomendado que se cocinen de forma adecuada carnes; pescados, previamente congelados por el Anisakis; y huevos, bien cuajados, para evitar riesgos de toxiinfección. También es fundamental desinfectar con lejía de uso alimentario aquellos alimentos que se consumen en crudo, tales como ensaladas o frutas con piel, que es preferible evitar si se come fuera de casa.

Del mismo modo, ha indicado que las carnes curadas "no serán una opción segura", salvo que se congelen antes para evitar el riesgo de toxoplasmosis y se cocinen después para evitar listeriosis. Igual ocurre con los quesos no pasteurizados, que deben ser cocinados a altas temperaturas para eliminar el riesgo de listeriosis. "No obstante, es difícil asegurarse, por lo que es mejor evitarlos", ha remarcado.