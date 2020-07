No, los productos ecológicos no son necesariamente más seguros

Libro Come seguro comiendo de todo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nutricionista, tecnóloga de los alimentos y colaboradora del Instituto #SaludsinBulos, Beatriz Robles, ha asegurado, con motivo de la publicación de su libro 'Come seguro comiendo de todo', que los productos ecológicos no son más seguros que los no ecológicos.

“Es posible que hayamos oído alguna vez que los productos ecológicos son más seguros porque en su producción no se pueden utilizar antibióticos o pesticidas, pero no es cierto. Bernhard Url, director de la EFSA, ha dejado claro que no hay diferencias de seguridad alimentaria entre los alimentos convencionales y los ecológicos”, ha dicho.

Asimismo, Robles ha comentado que la obsesión por los aditivos está bastante de moda en la conversación en redes sociales. ”Si un producto lleva un porrón de aditivos, probablemente no sea saludable. Pero el problema no serán los aditivos, sino el producto en su conjunto, que será un ultraprocesado elaborado con materias primas baratas y poca densidad nutricional. Preocúpate por las harinas refinadas, los azúcares libres y las grasas de poca calidad. Los aditivos son lo de menos”, ha explicado la autora.

Otro de los temas más comentados alude a la administración de antibióticos en el criado de los animales para consumo alimentario, comentando que "usan en exceso y mal". “Exactamente igual que los humanos abusamos de los antibióticos. Con los animales a nuestro cargo, actuamos igual. El mal uso de los antibióticos favorece la aparición de resistencias bacterianas (es decir, que las bacterias consiguen sobrevivir a los antibióticos). El problema no es que esos antibióticos lleguen a la carne o la leche (se controlan y no llegan), sino que estemos seleccionando 'súper bacterias' contra las que no tengamos tratamiento posible”, ha zanjado.