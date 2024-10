Los niños pequeños obtienen casi la mitad de sus calorías de alimentos ultraprocesados

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los niños pequeños en el Reino Unido obtienen casi la mitad (47%) de sus calorías de alimentos ultraprocesados (UPF), y esta cifra aumenta al 59% a la edad de siete años, según un nuevo estudio dirigido por investigadores de la University College de Londres (Reino Unido).

El estudio, publicado en el 'European Journal of Nutrition', ha analizado datos de 2.591 niños nacidos en el Reino Unido en 2007 y 2008 cuyos padres registraron lo que sus hijos comieron y bebieron durante tres días.

Los UPF más consumidos por los niños pequeños (que tenían 21 meses cuando sus padres registraron sus dietas) eran yogures saborizados y cereales integrales para el desayuno, productos que normalmente se consideran saludables. A los siete años, los UPF más consumidos eran los cereales dulces, el pan blanco y los pudines.

La autora principal, la doctora Rana Conway, del Instituto de Epidemiología y Atención de la Salud de la UCL, aclara: "Los alimentos ultraprocesados no son todos malos para nuestra salud y los alimentos que suelen consumir los niños pequeños en nuestro estudio son los que se consideran bastante saludables. Sin embargo, algunos cereales integrales y yogures saborizados tienen altos niveles de azúcar y sal agregadas y nuestro estudio encontró que los niños pequeños que consumían más alimentos ultraprocesados también tenían una mayor ingesta de estos ingredientes".

"Esto es preocupante --advierte--, especialmente porque los niños pequeños en general consumen más azúcar agregada y sal de lo recomendado. Aparte del azúcar y la sal, una dieta que incluya muchos alimentos ultraprocesados tiene menos probabilidades de acostumbrar a los niños a los sabores naturales de los alimentos integrales y, por lo tanto, es menos probable que fomente una alimentación saludable más adelante en la vida".

La autora principal, la profesora Clare Llewellyn, del Instituto de Epidemiología y Atención Sanitaria de la UCL, afirma: "Los patrones de alimentación en los primeros años son importantes, ya que ayudan a establecer hábitos que pueden persistir durante la infancia y la edad adulta. Esto se reflejó en nuestros hallazgos, ya que los niños de 21 meses que comían más alimentos ultraprocesados también tenían más probabilidades de ser consumidores de alimentos ultraprocesados a la edad de siete años".

Los investigadores analizaron datos del estudio de cohorte de gemelos Gemini, utilizando la clasificación Nova para dividir los alimentos y bebidas consumidos en cuatro grupos: alimentos no procesados o mínimamente procesados (huevos, leche, verduras, pescado y fruta); ingredientes culinarios procesados (sal, mantequilla y aceite); alimentos procesados (pescado enlatado, mantequilla de cacahuete y queso); y UPF (cereales, yogures, pan de molde elaborado industrialmente, galletas, salchichas, patatas fritas).

Los UPF suelen producirse industrialmente y contienen ingredientes que no se utilizan o se utilizan muy raramente en la cocina casera, como emulsionantes, colorantes y edulcorantes.

Los niños pequeños se dividieron en cinco grupos según su ingesta de alimentos ultraprocesados. El equipo de investigación descubrió que los niños pequeños del grupo con menor índice de UPF consumían el 28 % de sus calorías a partir de UPF, mientras que en el caso de los niños pequeños del grupo con mayor índice de UPF, este porcentaje era del 69 %.

También descubrieron que los alimentos ultraprocesados consumidos a los 21 meses predecían el consumo de UPF a los siete años. Los niños pequeños que consumían más UPF tenían 9,4 veces más probabilidades de estar en el grupo de mayor consumo de UPF a los siete años en comparación con los niños pequeños que consumían la menor proporción de UPF. El equipo de investigación dijo que esto puede atribuirse en parte a la naturaleza "hiperpalatable" de estos UPF, ya que tienden a ser alimentos con mayor contenido de grasa, azúcar y/o sal.

En los cinco grupos con UPF, el consumo de azúcares libres por parte de los niños superó el máximo recomendado por el gobierno del Reino Unido del 5 % de la ingesta calórica diaria. En los dos grupos con UPF más alto, la ingesta de azúcares añadidos superó el 10 % en promedio.

Los investigadores pidieron políticas para corregir el equilibrio de las dietas infantiles hacia una menor proporción de UPF, como restringir la promoción de alimentos poco saludables comercializados para niños, agregar etiquetas de advertencia a los productos (por ejemplo, aquellos con alto contenido de azúcar) y subsidiar alimentos frescos y mínimamente procesados.

Ante estas observaciones, Conway afirma: "No es fácil alimentar a los niños de forma saludable en el entorno alimentario actual. Los alimentos altamente procesados suelen ser más baratos que los alimentos que los padres quisieran dar a sus hijos, como frutas y verduras frescas. Además, a pesar de que las etiquetas sugieren que son una opción saludable, los alimentos ultraprocesados comercializados para niños a menudo contienen demasiada azúcar y sal. Esto hace que a los padres les resulte más difícil tomar decisiones saludables".

En el artículo, el equipo de investigación también observó que existía una gama de productos comerciales destinados a niños pequeños que no se clasificarían como UPF, ya que no contenían ingredientes similares a los UPF, sino que imitaban a los UPF en términos de texturas. Estos podrían incluir palitos de verduras o bocadillos o bocadillos similares a galletas. Los investigadores escribieron que era poco probable que la exposición temprana a estos alimentos fomentara el consumo de verduras, incluso si el contenido nutricional de los alimentos era saludable (es decir, no incluían azúcar ni sal agregadas).

Entre las limitaciones de su estudio, los investigadores observaron que las personas de etnia blanca y de estatus socioeconómico más alto estaban sobrerrepresentadas en su muestra poblacional en comparación con la población del Reino Unido en su conjunto.