¿Qué es mejor proteína vegetal o la de origen animal?

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las proteínas de origen vegetal tienen importantes ventajas para la salud en comparación con las proteínas de origen animal, según ha asegurado el presidente del Comité de Médicos para una Medicina Responsable (PCRM, por sus siglas en inglés), Neal D. Barnard, en una carta dirigida a la revista 'The New England Journal of Medicine'.

"Un importante estudio de Harvard mostró que cuando se consumen proteínas de origen vegetal en lugar de proteínas de carne de res, aves, pescado, productos lácteos o huevos, la mortalidad se reduce", ha subrayado el profesor adjunto de medicina en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad George Washington en Washington, DC (Estados Unidos).

Barnard ha destacado a su vez que las personas que se nutren a partir de una dieta basada en plantas tienen un menor riesgo de padecer diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas y cáncer. Aun así, ha matizado que todas las personas, independientemente de la dieta que sigan, deben prestar atención a sus necesidades de vitamina B12 y otros nutrientes.

En relación con todo ello, el doctor ha apuntado que nuevos hallazgos muestran que todas las plantas contienen todos los aminoácidos esenciales. Esto desmiente la creencia común, pero errónea, de que las plantas carecen de uno o más aminoácidos.