Las máquinas de café de los hospitales no propagan de enfermedades

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las máquinas de café de los hospitales no son responsables de la propagación de enfermedades y no parece necesaria una prohibición general, según un estudio publicado en el número de Navidad de 'The BMJ'.

En un intento por eliminar las infecciones hospitalarias (nosocomiales), se han investigado diversos objetos como caldo de cultivo de bacterias, entre ellos las corbatas de los médicos e incluso las biblias de los hospitales.

Pero a pesar de ser tocados habitualmente por muchas manos desnudas, hasta ahora no se había estudiado el potencial de las cafeteras de los hospitales como fuente de infección.

Para solucionar este problema, investigadores alemanes evaluaron la población microbiana de las cafeteras de los hospitales, centrándose en los patógenos de alta prioridad de la Organización Mundial de la Salud ('Enterococcus faecium', 'Staphylococcus aureus', 'Klebsiella pneumoniae', 'Acinetobacter baumannii', 'Pseudomonas aeruginosa' y 'Enterobacter species').

Estas bacterias suponen una amenaza cada vez mayor porque son resistentes a muchos antibióticos y pueden provocar infecciones mortales del torrente sanguíneo o asociadas a catéteres.

Entre el 31 de octubre y el 31 de diciembre de 2022, los investigadores analizaron un total de 25 cafeteras, entre las que había cafeteras automáticas, de cápsulas y de café expreso.

Diecisiete procedían de salas de descanso y oficinas del Departamento de Anestesiología y Medicina Intensiva de un hospital universitario y del Instituto de Microbiología Médica, Inmunología e Higiene, ambos en Colonia (Alemania). Otros ocho estaban en los domicilios de los miembros del personal.

Todas las cafeteras llevaban en uso al menos un año y ninguna se había limpiado especialmente antes de tomar las muestras. En el momento del muestreo no había ningún brote de enfermedad en ninguno de los lugares.

Se tomaron muestras de cada una de las cafeteras en cinco puntos específicos de la máquina: la bandeja de goteo, la salida, los botones, el asa del depósito de agua y el interior del depósito de agua.

Las especies se identificaron a partir de los cultivos mediante espectrometría. Los patógenos típicos se agruparon en "patógenos de interés médico" y los comensales en "patógenos atípicos" y se diferenciaron por el tipo de Gram: positivo o negativo (estos últimos tienen una membrana externa, lo que favorece la resistencia a los antibióticos).

Como era de esperar, se detectó crecimiento microbiano en todas las máquinas de café, y las máquinas de los hospitales estaban tres veces más colonizadas (360 cepas aisladas a partir de 72 frotis positivos) que las máquinas domésticas (135 cepas aisladas a partir de 34 frotis positivos).

La mayoría de las especies detectadas eran comensales (bacterias que viven en la piel o en el intestino y no suponen una amenaza para la salud). Sólo se identificaron unos pocos patógenos de importancia médica y ninguno resistente a los antibióticos.

Entre los ocho tipos de especies Gram negativas médicamente relevantes detectadas, el 81% se encontraron en cafeteras del hospital, principalmente recogidas de bandejas de goteo, salidas y asas de depósitos de agua, lo que subraya la necesidad de seguir los protocolos de higiene de manos.

El 'Staphylococcus aureus' fue la única especie posiblemente causante de enfermedades Gram positiva recogida: una vez en los botones de una cafetera doméstica y otra en el interior de un depósito de agua en el hospital, lo que sugiere que las manos de los usuarios tocan incluso partes poco probables de las máquinas, señalan los autores.

"Para nuestro gran alivio, a pesar de su potencial para originar patógenos en brotes nosocomiales, no parece necesaria una prohibición general de las cafeteras", escriben. Además el estudio ha dado lugar a amplias medidas de limpieza.

Ahora los investigadores se plantean si, en los países que beben té, las teteras y los surtidores de agua caliente son caldos de cultivo similares para las bacterias "¿Son suficientes las altas temperaturas de las teteras para eliminar todos los patógenos potenciales? ¿Y qué hay de las asas?", se cuestionan.