¿Cómo mantener el peso perdido? Las personas que lo han conseguido comparten sus estrategias

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio de la Universidad Politécnica Estatal de California (Cal Poly) basado en el aprendizaje automático ha revelado algunos de los secretos de las personas que pierden peso y lo mantienen: perseverar a pesar de los contratiempos, recordar regularmente cómo era su vida antes de la pérdida de peso y mantenerse centrado en su salud, según publican sus autores en 'Obesity: The Journal of The Obesity Society'.

Se trata del primer estudio a gran escala que permite a los que mantienen la pérdida de peso identificar con sus propias palabras lo que les ayudó a tener éxito. Los más de 6.000 participantes eran miembros de Weight Watchers (WW) que habían perdido más de 15 kilos de media y se habían mantenido durante más de tres años.

Respondieron a preguntas abiertas sobre sus motivaciones (en el pasado y en el presente) y las estrategias para mantener la pérdida de peso y los cambios de estilo de vida resultantes. A continuación, los investigadores utilizaron el aprendizaje automático para agrupar las respuestas por temas.

"Uno de los hallazgos más impresionantes fue la forma en que las personas que mantenían la pérdida de peso describieron la perseverancia frente a los contratiempos", explica Suzanne Phelan, profesora del Departamento de Kinesiología y Salud Pública de Cal Poly, que dirigió el estudio.

Según explica, "las personas que mantienen su peso ven los contratiempos como parte de su viaje exitoso. Los contratiempos no se describieron como fracasos --resalta--. Los veían como una interrupción temporal en su camino. Muchos mantenedores de la pérdida de peso describieron la vuelta al camino en la siguiente comida o al día siguiente y midieron el éxito general basándose en los objetivos a largo plazo".

Los resultados del estudio abierto revelaron más información sobre las motivaciones para perder peso y mantenerlo. Los encuestados mencionaron a menudo problemas de salud como la diabetes y las enfermedades cardíacas. Otros citaron la preocupación por la movilidad, la apariencia, las sugerencias de la familia o los amigos y la necesidad de cambiar porque a menudo se sentían cansados.

Los encuestados ofrecieron consejos a otras personas que estuvieran atravesando su propio viaje de salud y pérdida de peso. Muchos dijeron que la perseverancia era esencial para superar los inevitables contratiempos. Las personas que mantienen la pérdida de peso también describieron el seguimiento constante de la ingesta de alimentos como una habilidad esencial dentro de un estilo de vida saludable.

El estudio también demostró que las personas que mantienen la pérdida de peso siguen motivados para mantener la pérdida de peso sobre todo por la salud y la apariencia, así como por la reflexión sobre las experiencias pasadas.

Además, creen que los cambios más importantes son la reducción del dolor, el estado médico, la confianza, el sentirse más a gusto y cómodo mental y físicamente, la forma física y la imagen corporal y describen las consecuencias de la pérdida de peso como retos relacionados con: el coste de la compra de ropa nueva, las críticas inesperadas de los demás, la piel flácida y el esfuerzo necesario para mantener un estilo de vida saludable.

Estos resultados pueden llevar a cambiar los temas en los que se hace hincapié cuando se aconseja a las personas sobre cómo mantener la pérdida de peso, subrayan los investigadores.

"Como intervencionista e investigadora del estilo de vida, me entusiasma pensar en cómo promover la perseverancia, fomentar el seguimiento de la ingesta y hacer que los cambios en el estado médico sean más destacados durante el viaje de pérdida de peso", apunta Phelan.

Phelan y sus coautores publicaron recientemente otro estudio en el que se examinaron las motivaciones de elección de alimentos entre 4.000 personas que han perdido peso a largo plazo.

Sus conclusiones, publicadas en diciembre en el 'Journal of Human Nutrition and Dietetics', descubrieron que, en comparación con las personas con peso estable y con obesidad, las que habían mantenido la pérdida de peso tomaban sus decisiones alimentarias basándose más en la salud y el control del peso y menos en el precio. Además, los que mantenían el peso eran más propensos a considerar las consecuencias futuras de sus comportamientos actuales.

"En WW y a lo largo de mi experiencia clínica, he visto de primera mano que la mentalidad y la perspectiva de una persona son cruciales para ayudarla a crear hábitos saludables e impulsar la pérdida y el control de peso sostenible --explica Gary Foster, coautor del estudio y director científico de WW--. Esperamos que estos hallazgos alienten a otras personas que están pasando por un viaje similar y las equipen con las herramientas que necesitan para optimizar su propio éxito".