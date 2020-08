Investigadores desarrollan nuevos alimentos ricos en proteínas

CARTAGENA (MURCIA), 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Instituto de Biotecnología Vegetal de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) han desarrollado 'superalimentos' autóctonos ricos en proteínas que se podrán comprar en supermercados listo para comer y con un envase especial para cocinar en el microondas, informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

Entre esos alimentos se encuentran las habas y los guisantes, así como otras especies menos conocidas como el caupí.

"Europa necesita consumir más proteína local para evitar la extinción de especies que van cayendo en el olvido", ha señalado la investigadora del IBV Perla Gómez Di Marco. En la actualidad "los países de la Unión importamos más proteínas que petróleo", ha apostillado.

Para impulsar la producción y consumo de especies autóctonas, investigadores de la Escuela de Agrónomos y del IBV han desarrollado el proyecto europeo 'Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable cropping for protein supply for food and feed', que se ha desarrollado en los últimos cuatro años.

La bióloga Elena Collado Marín ha realizado en el UPCT su tesis doctoral 'Development of innovative and high nutritional value foods from native legume species' en el marco de este proyecto europeo.

Durante su trabajo ha conseguido alimentos de cuarta y quinta gama hasta ahora inexistentes, como habas, guisantes y caupí, este último bastante común en Brasil y en varios países de África. Además tiene la ventaja de que necesita poca agua, ya que es muy resistente al estrés hídrico.

La calidad conseguida por Elena Collado en estos nuevos alimentos es muy elevada y consistente. Tienen una vida comercial refrigerada de 15 días, gracias a la utilización de tecnologías sostenibles que garantizan el mantenimiento de las propiedades organolépticas y nutritivas.

"El buen sabor conservado, su aspecto atractivo, y su valor alimenticio favorece su consumo, sobre todo por la facilidad de preparación", ha apuntado el catedrático de Tecnología de Alimentos de la UPCT, Francisco Artés Hernández, codirector de la tesis doctoral.

Elena Collado (Murcia, 1997) consiguió una beca en la cátedra G's-UPCT y cursó el máster TAIDA (Tecnologías Avanzadas en Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario) de la UPCT. En la actualidad, la nueva doctora trabaja en el sector empresarial.

Esta tesis doctoral ha generado ya cuatro publicaciones en revistas científicas de elevado impacto y decenas de artículos de divulgación y presentaciones en Congresos Científicos internacionales.

Los experimentos y ensayos se han realizado durante los últimos cuatro años en los laboratorios del Instituto de Biotecnología Vegetal, con cultivos provenientes de la Finca Tomás Ferro y de productores del Campo de Cartagena.