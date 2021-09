Impulsan un estudio sobre la relación de la dieta mediterránea con la fertilidad

BARCELONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El IIB Sant Pau, el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y la Fundació Puigvert estudiarán la relación de la dieta mediterránea y los hábitos de vida saludable con "el éxito" en tratamientos de fecundación 'in vitro' junto a cinco Denominaciones de Origen Protegidas de aceite de Catalunya.

Se trata del proyecto científico MEDITATE-IVF (Impact of Exercise and Mediterranean diet vs Aspirin on live-birth rate and cardiovascular programming in In Vitro Fertilization), ha informado el hospital en un comunicado este martes.

Contará con 750 mujeres voluntarias que están a la espera de someterse a la fertilización 'in vitro' y se les asignará aleatoriamente en tres grupos de intervención.

El primer grupo contará con un programa de ejercicio físico y dieta mediterránea que incluirá la ingesta del aceite de oliva virgen extra y otras medidas dietéticas recomendadas por expertos en educación física, dietética y nutrición.

El segundo grupo recibirá un suplemento de pequeñas dosis de aspirina y el tercer grupo no recibirá ninguna de las dos intervenciones y será el grupo control.

El proyecto pretende incrementar la posibilidad de que mujeres sanas en edad reproductiva obtengan mejores resultados en tratamientos de fecundación 'in vitro' y también que el desarrollo del feto sea más saludable.

Según el los impulsores del estudio, los resultados de este estudio posiblemente "evidenciarán la necesidad" de cambiar de hábitos en las mujeres que se sometan a estas técnicas.

También esperan identificar opciones terapéuticas para el futuro relacionadas con el éxito de la fecundación, la salud de la madre y el desarrollo del feto, así como que sirva de punto de partida para otros estudios relacionados con la prevención del riesgo cardiovascular en etapas posteriores de la vida.