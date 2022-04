Identifican dos motivos para evitar los productos con edulcorantes no nutritivos

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio sugiere que dos sustitutos del azúcar alteran la función de una proteína que desempeña un papel vital en la desintoxicación del hígado y el metabolismo de ciertos fármacos. Estos sustitutos del azúcar, también conocidos como edulcorantes no nutritivos, proporcionan un sabor dulce con pocas o ninguna caloría.

"Se calcula que el 40% de los ciudadanos consumen regularmente edulcorantes no nutritivos, por lo que es importante entender cómo afectan al organismo", afirma Laura Danner, estudiante de doctorado del Colegio Médico de Wisconsin (Estados Unidos)--. De hecho, mucha gente no se da cuenta de que estos edulcorantes se encuentran en las versiones light o sin azúcar de los yogures y los aperitivos, e incluso en productos no alimentarios como los medicamentos líquidos y ciertos cosméticos".

En su nuevo trabajo, presentados en la reunión anual de la Sociedad Americana de Bioquímica y Biología Molecular durante el encuentro de Biología Experimental (EB) 2022, que se celebra en Filadelfia, los investigadores estudiaron los edulcorantes no nutritivos acesulfamo de potasio y sucralosa utilizando células hepáticas y ensayos libres de células, que permiten estudiar procesos celulares como el transporte.

Descubrieron que el acesulfamo de potasio y la sucralosa inhibían la actividad de la glicoproteína P (PGP), también conocida como proteína 1 de resistencia a los fármacos (MDR1). La PGP forma parte de una familia de transportadores que trabajan juntos para limpiar el organismo de toxinas, fármacos y metabolitos de medicamentos.

"Observamos que los edulcorantes afectaban a la actividad de la PGP en las células del hígado en concentraciones esperadas por el consumo de alimentos y bebidas comunes, muy por debajo de los límites máximos recomendados por la FDA --explica la doctora Stephanie Olivier Van Stichelen, que dirige el equipo de investigación--. Hasta donde sabemos, somos el primer grupo que descifra el mecanismo molecular por el que los edulcorantes no nutritivos afectan a la desintoxicación en el hígado".

Los experimentos también demostraron que los edulcorantes estimulan la actividad de transporte y probablemente se unen a la PGP, y por tanto compiten e inhiben el transporte de otros sustratos como xenobióticos, fármacos y sus metabolitos, lípidos de cadena corta y ácidos biliares.

Aunque los investigadores advierten de que el estudio es preliminar y debe confirmarse en estudios preclínicos y clínicos, los resultados sugieren que los edulcorantes no nutritivos podrían ser problemáticos para las personas que toman medicamentos que utilizan la PGP como transportador primario de desintoxicación. Entre ellos se encuentran ciertos antidepresivos, antibióticos y medicamentos para la presión arterial.

"Si los estudios futuros confirman que los edulcorantes no nutritivos perjudican el proceso de desintoxicación del organismo, sería esencial estudiar las posibles interacciones y determinar los niveles seguros de consumo para los grupos de riesgo --subraya Danner--. También podría ser importante incluir cantidades específicas de edulcorantes no nutritivos en las etiquetas de los alimentos para que la gente pueda hacer un mejor seguimiento de su consumo".

Aunque la FDA recomienda que los edulcorantes no nutritivos se mantengan por debajo de una cantidad de ingesta diaria aceptable --la cantidad incluida en unos 35 refrescos dietéticos para el acesulfamo de potasio u ocho refrescos dietéticos para la sucralosa al día--, los fabricantes de alimentos sólo están obligados a enumerarlos en los ingredientes. No tienen que indicar la cantidad de edulcorante no nutritivo utilizado en el producto.

A continuación, los investigadores tienen previsto utilizar modelos más complejos de transporte de fármacos para determinar hasta qué punto el acesulfamo de potasio y la sucralosa pueden interferir en la desintoxicación y el metabolismo de los fármacos. También están estudiando mezclas de estos edulcorantes, que serían más representativas de cómo se encuentran en los productos alimentarios.

Los investigadores señalan que, dado que la PGP se expresa en las superficies de intercambio de todo el cuerpo y desempeña un papel importante en el mantenimiento de sistemas como la barrera hematoencefálica, también será importante investigar cómo la inhibición de la PGP podría interferir en el funcionamiento normal de las células de otros órganos.