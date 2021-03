El Gobierno aprobará a finales de año el sistema 'NutriScore', del que quedará fuera el aceite de oliva

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno espera aprobar a finales de año el sistema de etiquetado frontal de productos 'NutriScore', el cual será voluntario para todas las empresas y no afectará al aceite de oliva, según han informado este miércoles fuentes del Ministerio de Consumo.

Se trata un sistema europeo que clasifica los alimentos en función de su calidad nutricional. En concreto, a través de un algoritmo distribuye cada producto en una escala de cinco colores y letras con el fin de facilitar a los consumidores la comprensión de las propiedades alimentarias de los productos.

El objetivo es favorecer el consumo saludable entre la población y, a su vez, incentivar a las empresas que quieran hacerlo. En este sentido, desde el Ministerio se recuerda que España ha decidido utilizar 'NutriScore' porque de todas los sistemas que existen es el que cuenta con una mayor evidencia científica.

De hecho, tal y como han señalado desde el departamento que dirige Alberto Garzón, se han publicado estudios que evidencian que con 'NutriScore' se pueden llegar a reducir hasta un 3,4 por ciento de las muertes por enfermedades crónicas vinculadas al consumo de productos poco saludables.

La implantación en España de este sistema, ya aprobado en otros países como Francia o Alemania, también beneficiará a las empresas que comercializan sus productos en los países donde ya está disponible porque competirán en igualdad de condiciones.

En este sentido, desde Consumo se insiste en que 'NutriScore' no explica si un producto es "bueno o malo", sino que simplifica la información nutricional que aparece en el etiquetado y, por ende, sirve para comparar dos productos iguales pero "no para decir qué hay que comer".

Hasta que la Comisión Europea no dictamine la obligatoriedad de su uso, algo en lo que el Gobierno es partidario de hacerlo, el sistema es voluntario y, por tanto, las empresas no están obligadas a incorporase. Ahora bien, en el momento en el que se regule se tendrá que poner en todos los productos y no sólo en aquellos en los que a la empresa le beneficie, como actualmente está ocurriendo en muchos casos.

Finalmente, desde el Ministerio se ha denunciado la campaña que está habiendo contra 'NutriScore' por parte de empresas que no quieren que se refleje de forma "clara" la información de sus productos, a pesar de que, tal y como se insiste, la adhesión a este sistema es voluntaria hasta que la Comisión Europea no establezca su obligatoriedad.

Por ello, desde el departamento ministerial se ha asegurado que se va a realizar una importante campaña informativa sobre el funcionamiento y los objetivos de 'NutriScore' y que estará dirigida tanto a los consumidores como a las propias empresas.