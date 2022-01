Fundación para la Diabetes colabora con Quirónsalud en el libro 'Regálate salud, libro de recetas saludables'

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario QuirónSalud Madrid y Fundación para la Diabetes han elaborado el libro 'Regálate salud, libro de recetas saludables', que incluye 100 recetas de la nutricionista Elena Pérez.

"Nuestra intención es difundir recetas sencillas, que pudieran ser elaboradas en muy poco tiempo y que ofrecieran a las personas que lo leyeran muchas opciones para alimentarse de forma sana y variada", ha explicado la autora.

En este sentido, la escritora ha apuntado que todas las recetas tienen de base la cocina mediterránea, por lo que intenta ofrecer variedad nutricional y de ingredientes. En él, los lectores podrán observar que se incluye una tabla de los diferentes platos en la que se detalla el contenido de macronutrientes y calórico.

"Esta información tiene especial interés para las personas que son diabéticas tipo 1 que deben seguir un control diario del consumo de hidratos de carbono para ajustar las unidades de insulina que

requieren. Todas las recetas se elaboran con hidratos de carbono complejos y saludables, intentando evitar los de absorción rápida", ha apostillado Elena Pérez.

Las recetas no son solo útiles para diabéticos sino para cualquier persona, aclara la autora. Las recetas incluidas en el libro se basan en el Plato de Harvard o plato saludable que ofrece

una aproximación sencilla y visual a un plato equilibrado modelo que se divide en cuatro porciones: dos de ellas deben estar dedicadas a la verdura (hortalizas, verduras de hoja verde, de tallo o coliflores, etc); una a los hidratos de carbono (pan, arroz, patada, etc) y otra a la proteína animal o vegeta (carne, pescado, legumbres, etc).

"Hay que cambiar el paradigma y considerar a la verdura -tanto cocinada como fresca- no como un acompañamiento, sino como el componente principal de cualquier plato saludable", ha valorado.