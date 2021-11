FruitVegetablesEUROPE presenta el "mayor reto saludable" de Europa para fomentar las buenas prácticas alimentarias

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

FruitVegetablesEUROPE ha presentado este martes el nuevo programa

de promoción europeo 'CuTE Healthy - Cultivating a Healthy Europe with Fruit and vegetables from EUROPE' (2021-2023), cuyo objetivo

es incrementar el consumo de frutas y hortalizas en el contexto de unas buenas prácticas alimentarias y generar un movimiento social y de consumo de al menos cinco raciones diarias.

La campaña se desarrolla bajo el lema 'Compite por una vida mejor consumiendo al menos cinco frutas y verduras al día...Únete el #longlifechallenge' y está promovida por el consorcio 'CuTE Healthy', conformado por FruitVegetablesEUROPE y asociaciones nacionales de frutas y hortalizas de España, de Francia y de Polonia (Comité de Gestión de Cítricos -CGC, Asociación Nacional de productores de Fresas de Francia, Más Brócoli, KZGPOiW e Interprofesional del Espárrago Verde de España). Las acciones se centrarán en cuatro países objetivo: Bélgica, Alemania, Francia y España.

Esto responde a los últimos avisos de la OMS acerca de los problemas físicos que arrastra una gran parte de la población en todo el mundo. Más de una cuarta parte de la población adulta mundial, 1.400 millones de adultos, no alcanza un nivel suficiente de actividad física.

En cuanto a la población joven, el problema aumenta. A nivel mundial, el 81 por ciento de los adolescentes de 11 a 17 años no alcanzaron un nivel suficiente de actividad física. "Estos datos son inasumibles para una sociedad que cada vez se da más cuenta de la

importancia de la salud, más aún en los tiempos de pandemia que nos ha tocado vivir. El beneficio de una vida más saludable es mucho mayor que el escaso sacrificio que se requiere para conseguirlo", señala la asociación europea.

Por ello, la campaña cofinanciada por la UE tiene como objetivo concienciar al consumidor de la importancia de consumir cinco raciones de frutas y hortalizas europeas al día, en el contexto de unas buenas prácticas alimentarias. Además, la campaña pretende lanzar pequeños consejos para lograr ese objetivo diario de 5 piezas de fruta y verduras al día.

"Pequeños gestos como incluir una naranja en el desayuno, guardarnos una manzana en la mochila o el bolso para nuestros tiempos de descanso, cambiar snacks por algo tan saludable como una mandarina o pedir un smoothie de fresas o arándanos en la cafetería", ha apuntado la vicepresidenta de Eucofel y presidenta del Comité de Gestión de Cítricos, Inma Sanfeliu.

De hecho, la campaña cuenta con la participación de deportistas olímpicos como Ona Carbonell (la mujer con más medallas en la historia de los mundiales de natación); Lydia Valentín (campeona olímpica en Londres 2012,); el francés Florent Manaudou (medalla de plata en los 50 metros libres en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; el alemán Sebastian Brendel (bronce en aguas tranquilas en Tokio 2020) y la ciclista polaca Maja Wloszczowska (medalla de plata en Río de Janeiro 2016 en la modalidad de campo a través).

Por último, los promotores de la campaña recuerdan que sólo un 14,3 por ciento de los consumidores europeos toman cinco o más piezas al día de frutas y hortalizas y alertan de que un bajo consumo de estos alimentos aumente el riesgo de enfermedades.