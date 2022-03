Imagen de flavanoles: a. Alimentos que contienen flavonoides b. Fuentes dietéticas de flavanoles c. Fuentes dietéticas de flavanoles CRÉDITO

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los flavanoles de cacao podrían tener efectos cardiovasculares protectores, según un estudio llevado a cabo por investigadores del Brigham and Women's Hospital (Estados Unidos) y que ha sido publicado en 'The American Journal of Clinical Nutrition'.

Se trata del primer ensayo a gran escala en el que se ha probado un suplemento de flavonoides de cacao y un multivitamínico en la prevención de enfermedades cardiovasculares y cáncer. Si bien ninguno de los suplementos redujo significativamente el resultado primario de eventos cardiovasculares totales, las personas asignadas al azar para recibir el suplemento de flavanol de cacao tuvieron una tasa de muerte cardiovascular un 27 por ciento más baja.

Ensayos más pequeños a corto plazo han encontrado beneficios cardiovasculares para los flavanoles del cacao en la presión arterial y la dilatación de los vasos sanguíneos. Ante esto, el nuevo estudio ofreció la primera oportunidad de estudiar si un suplemento de flavanol de cacao también podría conducir a reducciones a largo plazo en los eventos cardiovasculares clínicos.

El estudio encontró que los flavanoles del cacao redujeron los eventos cardiovasculares totales en un 10 por ciento, pero esto no fue estadísticamente significativo. Sin embargo, varios análisis secundarios brindaron un apoyo más amplio para un posible beneficio de los flavanoles del cacao en los eventos cardiovasculares.

Primero, aquellos que recibieron el suplemento de flavonoides de cacao tuvieron una reducción significativa del 27 por ciento en la muerte por enfermedad cardiovascular. En segundo lugar, cuando el equipo del estudio tuvo en cuenta la adherencia a las píldoras del estudio (observando a los que tomaban sus píldoras del estudio con regularidad), el equipo observó una reducción más fuerte del 15 por ciento en los eventos cardiovasculares totales y una reducción del 39 por ciento en las muertes por enfermedades cardiovasculares.

"Aunque nuestro estudio sugiere señales intrigantes para la protección cardiovascular con flavanoles de cacao, cualquier beneficio para la salud por tomar estos suplementos necesitará confirmación en un ensayo futuro. Nuestro mensaje para los consumidores es llevar una dieta sana y equilibrada, rica en fuentes alimenticias naturales de flavanoles, y estar atentos a medida que evaluamos otros resultados importantes para la salud", han zanjado los investigadores.