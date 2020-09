Factores dietéticos que ayudan a prevenir el cáncer de intestino

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El folato, el magnesio y los productos lácteos pueden ayudar a prevenir el cáncer de intestino, pero no hay evidencia de que el ajo o las cebollas, el pescado, el té o el café protejan contra la enfermedad, según un análisis general de los análisis de datos agrupados publicados en la revista 'Gut'.

En todo el mundo, se pronostican más de 2,2 millones de casos nuevos y 1,1 millones de muertes por cáncer de intestino cada año para 2030. Si bien las muertes por la enfermedad han disminuido en la mayoría de los países desarrollados, el número de casos nuevos ha aumentado en algunos, incluidos Canadá, el Reino Unido y los Países Bajos.

Los cribados puede detectar la enfermedad en una etapa tratable temprana, pero su implantación varía considerablemente de un país a otro. Y como el cáncer de intestino tarda más de 15 años en desarrollarse, es probable que un estilo de vida saludable desempeñe un papel clave para ayudar a detener o detener su progreso por completo, dicen los investigadores.

Por lo tanto, buscaron bases de datos de investigación relevantes para revisiones sistemáticas publicadas y metanálisis (análisis de datos agrupados) de ensayos clínicos y estudios observacionales que evalúan el impacto de los factores dietéticos y medicinales en el riesgo de cáncer de intestino, como la 'Aspirina', medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), como el paracetamol y las estatinas.

Los factores dietéticos incluyeron: vitaminas o suplementos (magnesio, calcio, ácido fólico, vitamina A, B, C, E, D, beta-caroteno y selenio); café; té; pescado y ácidos grasos omega 3; productos lácteos; fibra; frutas y vegetales; carne; y alcohol.

Incluyeron estudios relevantes publicados en francés o inglés entre septiembre de 1980 y junio de 2019, pero excluyeron aquellos que involucraban a personas con alto riesgo de desarrollar cáncer de intestino. Unos 80 artículos de un total de 343 se incluyeron en el análisis global de análisis de datos agrupados.

Los resultados mostraron que la 'Aspirina' probablemente protege contra el cáncer de intestino, reduciendo el riesgo entre un 14% y un 29% en dosis tan bajas como 75 mg / día, con un efecto dosis-respuesta informado de hasta 325 mg / día. El uso de AINE durante hasta 5 años se asoció con una caída significativa (26% a 43%) en la incidencia de cáncer de intestino.

La ingesta de magnesio de al menos 255 mg / día se asoció con un riesgo 23% menor en comparación con la ingesta más baja, y la ingesta alta de ácido fólico se asoció con un riesgo 12-15% menor, aunque no fue posible establecer un umbral dosis de los datos disponibles.

De manera similar, comer productos lácteos se asoció con un riesgo de la enfermedad de 13% a 19% menor. Pero la pequeña cantidad de metanálisis disponibles y los muchos resultados de investigación diferentes y la variedad de productos lácteos incluidos hacen que sea difícil sacar conclusiones firmes sobre las cantidades necesarias para prevenir la enfermedad, advierten los investigadores.

La ingesta de fibra se asoció con un riesgo 22% -43% menor, mientras que comer de frutas / verduras se asoció con un riesgo hasta 52% menor, con un beneficio adicional por cada aumento adicional de 100 g / día en la ingesta. Incorporar soja a la dieta se asoció con una caída modesta, pero significativa (8-15%) del riesgo.

Sin embargo, no hubo evidencia de que las vitaminas E, C o los multivitamínicos fueran protectores. De manera similar, no hubo evidencia de que el beta-caroteno o el selenio ayudaran a prevenir la enfermedad.

Los datos fueron débiles o equívocos sobre el impacto del té; ajo o cebollas; la vitamina D sola o combinada con calcio; café y cafeína; pescado y omega 3, e inconsistente con el efecto protector de la vitamina A y las vitaminas B.

Sí se encontró un efecto protector modesto en estudios observacionales para la ingesta alta de calcio, pero un metanálisis de los datos de ensayos clínicos no encontró ningún efecto protector, e incluso un mayor riesgo.

De manera similar, aunque los metanálisis de los estudios observacionales sugieren que las estatinas pueden reducir el riesgo de cáncer, no se observaron efectos positivos en los metanálisis de los datos de los ensayos clínicos.

La mayoría de los metanálisis de estudios observacionales disponibles informaron un aumento del riesgo de entre el 12% y el 21% para la carne, en particular la carne roja y procesada. Los estudios de dosis-efecto informaron un aumento del riesgo del 10-30% por cada 100 g / día adicionales de carne roja ingerida.

El alcohol se asoció con un riesgo significativamente mayor. Cuanto mayor sea la ingesta, mayor será el riesgo. Esto fue evidente incluso en el nivel más bajo de consumo estudiado: 1-2 bebidas / día.

Los investigadores advierten de que el nivel de evidencia es bajo o muy bajo en la mayoría de los casos, principalmente debido a las grandes diferencias en el diseño del estudio, los puntos finales, el número de participantes, etc. Y no pudieron definir "una dosis y duración óptimas de la exposición" de cualquiera de los productos, incluso en el caso de 'Aspirina' en dosis bajas y otros compuestos que han sido evaluados de manera exhaustiva", señalan.

Sin embargo, sugieren que sus hallazgos podrían ayudar a los médicos a aconsejar a los pacientes sobre la mejor dieta para reducir el riesgo de cáncer de intestino y orientar la dirección de la investigación futura.