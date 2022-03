Expertos abogan por avanzar hacia una alimentación "saludable y sostenible" para frenar la obesidad infantil

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los expertos reunidos en el evento 'Alimentando el Cambio', organizado por Danone, han insistido en la importancia de avanzar hacia una alimentación "saludable y sostenible" para frenar el sobrepeso y la obesidad infantil, "un problema de salud pública hoy en día".

"La obesidad infantil es una de las crisis más importantes de salud pública que estamos sufriendo, y tiene mucho que ver con los desafíos que estamos teniendo a nivel global, como la crisis climática y la contaminación del aire", ha apuntado la directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira. Por ello, ha defendido la importancia de una transición, por parte de la industria alimentaria, hacia un sistema de producción de alimentos "mucho más sostenible".

"La industria alimentaria tiene que ayudarnos a hacer ese cambio necesario, ese acercamiento a los alimentos saludables", ha reclamado Neira. "Si atacamos todo eso en la base, uno de los beneficios sería reducir la prevalencia tan alta de obesidad infantil", añade.

Además, para la experta, reducir las tasas de obesidad infantil requiere un acercamiento al problema de forma "muy holística", teniendo en cuenta aspectos como la educación o la disponibilidad de esos alimentos, así como su precio, es decir, que estos sean asequibles. "Pero todo esto tiene que ser de forma positiva. No podemos ponernos represivos o impositivos. Desde pequeños, tenemos que educar a los niños a comer bien, convirtiéndolo en un placer".

Al hilo, ha recordado la estrategia de la OMS de apoyar a los Gobiernos para que creen ambientes que no favorezcan la obesidad. También refuerzan la importancia del consumo de agua, y de alejar las bebidas azucaradas o carbonatadas "lo más posible" de los más pequeños.

Por su parte, la farmacéutica Marian García (@boticariagarcia) y la fundadora del Club Malasmadres, Laura Baena, han desmentido los mitos que rodean la alimentación infantil. Así, han advertido de que, en los últimos 40 años, se ha multiplicado por 10 el número de casos de sobrepeso y obesidad infantil, por lo que el mito de que "los niños siempre han comido así y nunca ha pasado nada" es falso.

"De hecho, según el Estudio de Alimentación, Actividad física, Desarrollo Infantil y Obesidad en España (ALADINO 2019), impulsado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, un 40 por ciento de los niños en españoles tienen sobrepeso u obesidad", ha advertido García. Según este mismo estudio, solo 9 de cada 10 padres cuyo hijo tiene sobrepeso no lo identifica como tal y, en los niños con obesidad, el dato es 4 de cada 10.

Así las cosas, el primer obstáculo que han identificado tanto García como Baena para comer sano es el precio, normalmente más elevado en los productos frescos, si bien han ofrecido alternativas. "Los frescos son más caros, pero podemos comprar verduras congeladas o comprar frutas que sean locales, de temporada, de manera que se abarate el precio", ha recomendado García.

Con todo, ha destacado el gran número de propiedades de las legumbres, que, además, son los alimentos más baratos. "No hay nada más barato que las legumbres, que nos aportan vitaminas, minerales, potasio, magnesio", ha precisado García.

Así las cosas, precisamente en relación al precio de la cesta de la compra y para no desperdiciar comida, ambas han hecho un llamamiento para invertir tiempo en una planificación de menú semanal. "A la planificación porque a la alimentación hay que dedicarle tiempo", sostiene García.

Además, han recordado la importancia de "tener a los niños informados". "Tienen que ser los niños los que entiendan que hay ciertos alimentos que no pueden ser de consumo diario". Para hacer frente a la desinformación y a los bulos en este sentido, "lo mejor es consultar a nutricionistas", han señalado ambas.

Finalmente, han recomendado implicar a los niños en la compra y en la cocina. "Implicándolos lo tenemos mas fácil", ha señalado García, para concluir que otro consejo para acabar con el sobrepeso y la obesidad infantil es "trabajar la sostenibilidad".

COMUNICACIÓN PARA FOMENTAR ELECCIONES SALUDABLES

Por otro lado, el Retail General Manager en The Walt Disney Company, Gonzalo Sanmartín; la Marketing Director Danone Waters, Alexandra Montañes, y la cofundadora y CEO de Maldita.es han debatido sobre la comunicación como herramienta para fomentar las elecciones saludables en los niños y en las niñas.

Así, han hecho hincapié en el "poder de los personajes", ya que se ha demostrado que ilustrar una botella de agua o un envoltorio con sus personajes favoritos hace que los más pequeños se decanten por estos productos, aunque al lado se ofrezcan otros menos saludables.

"Hay que poner a los alimentos saludables las mismas llamadas de atención que se ponen a las que no son tan saludables", ha defendido Sanmartín. Por su parte, Montañes ha destacado que esta estrategia ha ayudado a reducir el consumo de bebidas azucaradas en determinados momentos del día, como las meriendas.

Tras su intervención, ha tenido lugar la mesa redonda 'El empoderamiento de las nuevas generaciones. Niños, niñas y adolescentes como motor del cambio', con la presencia de la activista medioambiental Olivia Madle, el finalista de Masterchef Junior Leo Schultz y el alevín del Sevilla FC Hugo Rodríguez.

Los tres menores han hablado sobre la importancia de comer sano desde pequeños. "Comer sano es comer mucha verdura, arroz, pescado, pollo. Todo eso me lo enseñaron cuando entré en el equipo. Me exigían mucho en la comida y me explicaban qué es lo que no tenía que comer para dar todo de mí en el partido", ha explicado Rodríguez.

Por su parte, tanto Schultz como Madle han comentado la importancia de comer todo tipo de verduras, "incluso las que no nos gustan", mediante recetas diferentes. Además, han hecho referencia a las ventajas de la planificación de un menú semanal.

"Hacerte un plan con una dieta equilibrada puede permitirte de vez en cuando comer un dulce que no sea tan sano. Planificas según los ingredientes que tienes platos saludables que te puedan venir bien y así los tienes preparados para toda la semana", ha precisado el finalista de Masterchef.

Finalmente, la responsable de Incidencia Política y Estudios de UNICEF en España, Cristina Junquera, ha puesto de relieve que "la malnutrición tiene dos caras: la de la desnutrición y la obesidad, y la obesidad ha ido aumentando, no solo en los países ricos, sino también en los países en desarrollo", ha advertido.

"Hablamos de esto como un desafío muy relevante, pero no urgente", ha lamentado. "Tenemos marcos jurídicos que obligan a los Estados a defender los derechos de la infancia, y de eso se trata. Es una cuestión de protección y de responsabilidad compartida que nunca se va a resolver si no ponemos en el centro a los niños, niñas y adolescentes", ha concluido.

655136.1.260.149.20220331125511