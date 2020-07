Un estudio descarta que los microplásticos detectados en gambas amenacen el consumo humano

CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA), 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del grupo de salud de ecosistemas y animales acuáticos (SEAaq) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han descartado en un estudio que los microplásticos detectados en el interior de la gamba roja, que vive en el Mar Mediterráneo, supongan una amenaza para la salud del crustáceo y para el consumo humano.

Se trata de un trabajo que ha analizado tres zonas pesqueras de la costa catalana, entre 2017 y 2018, Girona, Barcelona y del Delta del Ebro a Tarragona, según ha informado la UAB este martes en un comunicado.

La observación ha precisado que, pese al aumento de estos productos en el organismo, no altera su condición corporal, como tampoco en la cutícula --capa que cubre el cuerpo del animal-- o el epitelio digestivo que están en contacto con las fibras artificiales.

Los responsables del estudio han subrayado que más del 90% se encuentra en el estómago, "una parte que no se ingiere si no se come la cabeza" y han recordado que las 22 fibras de media identificadas están por debajo de una investigación del Reino Unido que determinó que una persona podía ingerir entre 14.000 y 68.000 partículas de microplásticos procedentes del polvo y el aire cada año.

El trabajo, financiado a través de los proyectos SOMPESCA de la Generalitat y PLASMAR del Gobierno, ha apuntado que tocará "averiguar si peces comerciales comunes" como el salmonete de fango y el boquerón también siguen el mismo camino.

30 VECES MÁS EN BARCELONA

El estudio ha precisado que tres de cada cuatro gambas evaluadas contenían microplásticos, siendo Barcelona donde presentaron 30 veces más en comparación con algunas de las otras zonas de la observación.

Asimismo, se han equiparado los resultados con los de 2007 y "no se ve una tendencia clara al aumento en la abundancia de estas fibras, si bien ha cambiado la composición", ya que se han reducido la presencia de polímeros de acrílico y han aumentado los poliéster.