Un estudio asocia el consumo de proteínas de calidad, verdura y cereales integrales a un CI más alto

Defienden un "enfoque integral" en la nutrición de las personas con síndrome de Down

BARCELONA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El estudio europeo 'Gene overdosage and comorbidities during the early lifetime in Down Syndrome' (Gods21), centrado en los factores que influyen en la salud de personas con síndrome de Down, ha revelado una asociación entre el consumo de proteínas de calidad, verduras y cereales integrales a mejores puntuaciones de cociente intelectual (CI).

El trabajo, liderado por el Instituto de Investigación del Hospital del Mar (Hmrib) y el Centro de Regulación Genómica (Crg), ha contado con la colaboración de entidades como Icod Project, Down Catalunya y La Casa de Carlota, además de 12 centros de investigación de 6 países distintos, informan las organizaciones en un comunicado este viernes.

Los investigadores han analizado la relación entre obesidad y alteraciones cognitivas en personas con síndrome de Down, y han puesto de relieve la necesidad de un "enfoque integral" en la nutrición de estas personas, que consideran clave para el desarrollo cognitivo y la protección frente a las alteraciones asociadas a la edad.

También han detectado una correlación entre los hábitos alimenticios de las personas con síndrome de Down y los de sus familias, particularmente las madres, y han recordado que la alimentación equilibrada y el ejercicio físico son "fundamentales" para prevenir comorbilidades como la diabetes o la esteatosis hepática.

POLÍTICAS PARA LA UE

El estudio recomienda a la Unión Europea (UE) integrar el cribado metabólico en sus políticas sanitarias, como exámenes rutinarios para evaluar la obesidad, resistencia de la insulina, enfermedades del hígado y diabetes en personas con síndrome de Down.

También fortalecer la investigación y la innovación sobre la disfunción metabólica y sus implicaciones cognitivas, y ampliar el acceso a la atención preventiva y terapéutica con fondos estructurales.

Finalmente, creen que se deberían fortalecer los marcos de intercambio de datos a través del Espacio Europeo de Datos Sanitarios (Ehds).