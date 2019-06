Las estructuras del norovirus podrían ayudar a desarrollar vacunas contra su intoxicación alimentaria, según estudio

Publicado 13/06/2019 17:27:09 CET

El conocimiento de la intrincada estructura de la capa externa de los norovirus, la cápside, que permite que el virus se adhiera a su huésped humano, podría ayudar en el desarrollo de la vacuna contra la intoxicación alimentaria que pueden generar, según un estudio del Cold Spring Harbor Laboratory (Estados Unidos).

Los norovirus son una de las principales causas de brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos. Representan el 58 por ciento de todos los brotes y causan 685 millones de casos en todo el mundo cada año. No hay ningún tratamiento terapéutico eficaz contra ellos.

En las vacunas, los anticuerpos específicos reconocen las cápsides y se unen a ellas para que ya no puedan interactuar con las células humanas. "Necesitamos entender cómo son las formas de la cápside del norovirus y las diferencias de forma entre las distintas cepas", explica James Jung, uno de los autores del trabajo.

El equipo de investigación se propuso resolver las estructuras de alta resolución de cuatro cepas diferentes de norovirus utilizando un microscopio crioelectrónico. Esto les permitió ver la intrincada arquitectura de los virus en alta definición, según publican en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

Así, han obtenido nuevos conocimientos que podrían ayudar a guiar el desarrollo de terapias para combatir la infección por norovirus. Los investigadores han descubierto que la distancia y la orientación de los picos de los cascos por norovirus variaban entre las diferentes cepas de norovirus. "Eso significa que cada cepa interactuará de manera diferente con las células humanas. La forma en que los anticuerpos se unen también va a ser diferente. Las vacunas deben ser formuladas para tener en cuenta las variaciones entre cepas y formas estructurales", concluye Jung.