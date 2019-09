Un ensayo clínico muestra que el ayuno en días alternos es una alternativa segura a la restricción calórica

Publicado 28/08/2019 8:19:39 CET

En los últimos años ha habido un aumento en los estudios que analizan los efectos biológicos de diferentes tipos de dietas en ayunas, tanto en modelos animales como en humanos. Estas dietas incluyen restricción continua de calorías, ayuno intermitente y ayuno en días alternos (ADF).

El estudio más grande para observar los efectos del ayuno estricto intermitente en días alternos (ADF por sus siglas en inglés) en personas sanas ha demostrado una serie de beneficios para la salud, según un estudio que publica la revista en la revista 'Cell Metabolism'.

Los participantes alternaron 36 horas de ingesta de cero calorías con 12 horas de alimentación ilimitada. "El ADF estricto es una de las intervenciones dietéticas más extremas, y no se ha investigado suficientemente en ensayos controlados aleatorios", señala Frank Madeo, profesor del Instituto de Biociencias Moleculares de la Universidad Karl-Franzens de Graz en Austria.

"En este estudio, nuestro objetivo fue explorar una amplia gama de parámetros, desde medidas fisiológicas hasta moleculares --explica--. Si el ADF y otras intervenciones dietéticas difieren en sus efectos fisiológicos y moleculares, se necesitan estudios complejos en humanos que comparen diferentes dietas".

En este ensayo controlado aleatorio, 60 participantes se inscribieron durante cuatro semanas y se asignaron al azar a un grupo de control ADF o ad libitum, el último de los cuales podía comer tanto como quisieran. Los participantes en ambos grupos tenían un peso normal y estaban sanos.

Para asegurarse de que las personas del grupo ADF no ingirieran calorías durante los días de ayuno, se les realizó un monitoreo continuo de glucosa. También se les pidió que completaran diarios que documentaran sus días de ayuno.

Periódicamente, los participantes tenían que ir a un centro de investigación, donde se les indicaba si debían seguir el ADF o su dieta habitual, pero aparte de eso, vivían su vida cotidiana normal.

Además, los investigadores estudiaron a un grupo de 30 personas que ya habían practicado más de seis meses de ADF estricto antes de la inscripción al estudio. Los compararon con controles normales y saludables que no tenían experiencia de ayuno. Para esta cohorte de ADF, el enfoque principal fue examinar la seguridad a largo plazo de la intervención.

"Descubrimos que, en promedio, durante las 12 horas en que podían comer normalmente, los participantes en el grupo de ADF compensaban algunas de las calorías perdidas por el ayuno, pero no todas --dice Harald Sourij, profesor de la Universidad de Medicina de Graz--. En general, alcanzaron una restricción calórica promedio de alrededor del 35 por ciento y perdieron un promedio de 3,5 kg durante cuatro semanas de ADF".

Los investigadores encontraron que los participantes tenían una regulación descendente fluctuante de aminoácidos, en particular el aminoácido metionina. Se ha demostrado que la restricción de aminoácidos causa la extensión de la vida útil en roedores.

Además, tenían una regulación continua de los cuerpos cetónicos, incluso en días sin ayuno. Se ha demostrado que esto promueve la salud en varios contextos.

Asimismo, habían reducido el colesterol, los niveles de sICAM-1, un marcador relacionado con la enfermedad y la inflamación asociadas con la edad, así como los niveles de triyodotironina sin alterar la función de la glándula tiroides. Anteriormente, los niveles bajos de esta hormona se han relacionado con la longevidad en humanos.

Los participantes tuvieron una reducción de la masa lipóxica de grasa del tronco de Android, comúnmente conocida como grasa del vientre.

"Por qué la restricción calórica exacta y el ayuno inducen tantos efectos beneficiosos aún no está completamente claro --dice Thomas Pieber, jefe de endocrinología de la Universidad de Medicina de Graz--. Lo elegante del ADF estricto es que no requiere que los participantes cuenten sus comidas y calorías: simplemente no comen nada durante un día".

Los investigadores señalan otros beneficios que ADF puede tener, en comparación con la restricción continua de calorías. Estudios anteriores han sugerido que las dietas restrictivas en calorías pueden provocar desnutrición y una disminución de la función inmune.

En contraste, incluso después de seis meses de ADF, la función inmune en los participantes parecía ser estable. "La razón podría deberse a la biología evolutiva --explica Madeo--. Nuestra fisiología está familiarizada con los períodos de inanición seguidos de excesos de alimentos. También podría ser que la ingesta continua baja en calorías dificulta la inducción del programa de autofagia de protección contra la edad, que se activa durante los descansos en ayunas".

A pesar de los beneficios, los investigadores dicen que no recomiendan ADF como un esquema de nutrición general para todos. "Creemos que es un buen régimen durante algunos meses para que las personas obesas puedan bajar de peso, o incluso podría ser una intervención clínica útil en enfermedades causadas por la inflamación --dice Madeo--. Sin embargo, se necesita más investigación antes de que pueda aplicarse en la práctica diaria".

Además, aconsejan a las personas que no ayunen si tienen una infección viral, "porque el sistema inmune probablemente requiere energía inmediata para combatir los virus. Por lo tanto, es importante consultar un médico antes de emprender cualquier régimen dietético severo".

En el futuro, los investigadores planean estudiar los efectos del ADF estricto en diferentes grupos de personas, incluidas las personas con obesidad y diabetes. También planean comparar ADF con otras intervenciones dietéticas y explorar más a fondo los mecanismos moleculares en modelos animales.