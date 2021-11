El doctor Ramón Estruch recoge el premio Instituto Danone: "La dieta mediterránea es saludable y sostenible"

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El doctor Ramón Estruch ha reconocido que la dieta mediterránea "es la más saludable y la más sostenible", por lo que cumple con las recomendaciones nutricionales de tener en cuenta el impacto que la dieta causa en el medio ambiente.

Así lo ha puesto de manifiesto al recibir el Premio a la Trayectoria Científica en Alimentación, Nutrición y Salud, 'Dr. Carles Martí Henneberg' del Instituto Danone en su 28 edición, que le ha reconocido por su trayectoria científica.

La entrega del premio se ha realizado en un acto en la Facultad de Medicina y Ciencias de la

salud de la Universidad de Barcelona, y se ha podido seguir también en streaming. El acto ha contado con la presencia de la doctora Conxa Castell, Jefa del Servicio de Promoción de Vida Saludable y Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles de la Secretaria de Salud Pública del Departamento de Salud de la Generalitat, el doctor Antoni Trilla, Decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona, Paolo Tafuri, Chief Operating Officer EDP Africa and Institutional Representative Spain at Danone, la doctora Carmen Vidal Carou, Catedrática de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Barcelona, el doctor José López Miranda, Presidente del Instituto Danone, y el doctor Miguel Ángel Martínez-González, Catedrático de medicina Preventiva de la Universidad de Navarra , experto mundial en Dieta Mediterránea y ganador de la anterior edición del Premio Instituto Danone.

Durante su conferencia, 'El gran reto del siglo XXI: en busca de una dieta más sana y sostenible', Estruch ha explicado como España es en la actualidad uno de los países con una esperanza de vida más longeva, así como también uno de los países con mejor salud cardiovascular. "La explicación a este hecho no es otra que los patrones alimentarios y estilos de vida, que tienen una importante incidencia en la salud poblacional", ha asegurado.

En este sentido, ha añadido que diversos estudios del máximo nivel científico han demostrado como la Dieta Mediterránea es capaz de reducir más de un 30 por ciento el riesgo de enfermedad cardiovascular o que es la dieta que favorece una mayor longevidad. Por todo ello, ha insistido en que es imprescindible que se fomente el que las futuras generaciones no se alejen de este patrón alimentario.

"Se ha visto que la dieta más sostenible es la Dieta Mediterránea. Pero no debemos asumirla tal cual, sino que también es

preciso llevar a cabo algunos ajustes que nos permitan hacerla más saludable y sostenible", ha manifestado.

Entre sus recomendaciones, ha destacado sustituir el aceite de oliva común por aceite de oliva virgen extra, aumentar el consumo de fruta, hortalizas, frutos secos y legumbres y cambiar los cereales refinados por cereales integrales que permitirán aumentar el consumo de fibra dietética. Asimismo, también ha recomendado reducir el consumo de carne roja y de productos derivados de la carne.

"Esto no significa tampoco su eliminación completa de la dieta, ya que un poco de carne también es buena pero, quizás volver a los patrones de la Dieta Mediterránea más tradicional, donde el consumo de carne roja podía limitarse a una vez cada semana o cada quince días", ha explicado.

Sin embargo, las características genéticas de cada persona hacen que cada uno responda de una manera diferente ante los alimentos. En este caso, Ramón Estruch ha reafirmado la calidad de la dieta mediterránea, puesto que se ha comprobado que funcionada "independientemente del perfil genético".