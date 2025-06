La dieta mediterránea puede actuar de protector frente al riesgo genético de obesidad en preadolescentes europeos

ZARAGOZA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La dieta mediterránea puede mitigar el riesgo genético de obesidad en preadolescentes, según concluye un estudio internacional liderado por investigadores del grupo GENUD --IIS Aragón/ Universidad de Zaragoza--, recientemente publicado en la revista 'Pediatric Obesity'.

El trabajo analiza la interacción entre la adherencia a la dieta mediterránea y la predisposición genética a la obesidad, y cómo esta relación afecta a marcadores de adiposidad como el índice de masa corporal (IMC) y la circunferencia de cintura (WC) a lo largo del crecimiento.

La investigación, titulada "Mediterranean diet and obesity polygenic risk interaction on adiposity in European children: The IDEFICS/I. Family Study", ha sido liderada por los investigadores Miguel Seral-Cortés y Luis A. Moreno, junto a un amplio consorcio europeo.

Se enmarca dentro del proyecto europeo IDEFICS/I.Family, financiado por los Programas Marco VI y VII de la Unión Europea y centrado en el estudio de factores determinantes de la salud infantil en ocho países europeos.

El estudio incluye a casi 2.000 participantes de entre 2 y 16 años, con seguimiento en tres momentos distintos --en los años 2007, 2009 y 2013--, con un total de 5.538 medidas repetidas y 1.254 adolescentes evaluados longitudinalmente.

Se han evaluado sus hábitos alimentarios mediante cuestionarios validados y se ha calculado un índice de adherencia a la dieta mediterránea (MDS), así como un índice de riesgo genético para obesidad basado en millones de variantes genéticas en el genoma completo.

Entre los principales resultados de este estudio, el análisis ha revelado que en niños con alta predisposición genética, una mayor adherencia a la dieta mediterránea se asocia con un menor IMC durante la adolescencia temprana --alrededor de los 12 años--. Sin embargo, en la infancia --alrededor de los 6 años--, una alta adherencia a la dieta mediterránea se asocia con un IMC ligeramente más elevado, lo que podría deberse a distintos mecanismos biológicos específicos de cada etapa del desarrollo.

Por otra parte, este estudio ha mostrado que el consumo de verduras y legumbres tiene una asociación inversa con los indicadores de adiposidad, independientemente del riesgo genético, reforzando la recomendación de promover su consumo en la infancia.

Además, en los análisis longitudinales, no se han hallado efectos significativos del cambio en la dieta mediterránea sobre los marcadores de adiposidad, lo que sugiere que mantener una dieta saludable de forma continuada desde edades tempranas puede ser más efectivo que realizar cambios puntuales.

Estos resultados apoyan la importancia de promover patrones de alimentación saludables como la dieta mediterránea desde la infancia, para contrarrestar la predisposición genética a la obesidad.

"Nuestros hallazgos refuerzan el papel de la alimentación como factor modulador del riesgo genético y ofrecen información clave para el diseño de estrategias personalizadas de prevención de la obesidad infantil", ha destacado el autor principal del estudio, Miguel Seral-Cortés.

El artículo completo se puede consultar en la revista Pediatric Obesity en el enlace 'https://doi.org/10.1111/ijpo.70023'.

