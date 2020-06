La dieta alta en sal afecta a la salud del microbioma intestinal

¿Cuándo se debe eliminar la sal de una dieta y cuándo no?

¿Cuándo se debe eliminar la sal de una dieta y cuándo no? - ISTOCK - Archivo

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Especialmente en las mujeres con hipertensión no tratada, la reducción de la ingesta de sal a lo que se considera un nivel más saludable parece ser bueno tanto para su microbioma intestinal como para su presión arterial, según investigadores del Medical College of Georgia (Estados Unidos).

En la sangre de 145 adultos con hipertensión no tratada, los científicos encontraron que, particularmente en las mujeres, sólo seis semanas de una ingesta diaria de sodio cercana a los 2.300 miligramos recomendados por grupos como la Asociación Americana del Corazón, resultó en un aumento de los niveles de ácidos grasos de cadena corta, un indicador de un microbioma saludable, circulando en la sangre. Los adultos hipertensos también experimentaron una disminución de la presión arterial y vasos sanguíneos más compatibles.

"Hay una conexión", explica Haidong Zhu, genetista molecular del Instituto de Prevención de Georgia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Augusta, sobre las crecientes pruebas de que el microbioma tiene un papel directo en la regulación de la presión arterial y sobre cómo la dieta estadounidense media, rica en sal, puede interferir en una dirección saludable.

Las nuevas pruebas sugieren que una dieta alta en sal altera el microbioma intestinal, particularmente en modelos animales de hipertensión sensibles a la sal, pero hay pocos datos sobre los humanos. "Estamos tratando de entender los mecanismos subyacentes", señala Zhu, cuyo enfoque de investigación incluye el aumento de la comprensión de las formas en que una dieta alta en sal induce a la presión arterial alta.

La microbiota intestinal son todas las bacterias, virus, protozoos y hongos que pueblan el tracto gastrointestinal, que tienen una amplia gama de funciones, desde ayudar a digerir la comida hasta la respuesta inmunológica para influir en la propensión a aumentar de peso. Los problemas con el microbioma están asociados con una amplia gama de enfermedades, desde el cáncer hasta los problemas gastrointestinales y las alergias.

Se sabe que los ácidos grasos de cadena corta, o AGCC, desempeñan un papel en la regulación de la presión arterial. Estos pequeños metabolitos que se originan en el intestino, son absorbidos por toda la circulación, uniéndose a los receptores en el revestimiento de los vasos sanguíneos y en los riñones, regulando cosas como la liberación de renina, una enzima que trabaja para mantener los riñones bien perfumados y un actor importante en el control de la presión arterial. Los niveles de SCFAs en la sangre pueden considerarse un indicador de la salud del microbioma intestinal.

Su hipótesis era que incluso una modesta reducción en la ingesta de sal alteraría las concentraciones de SCFAs circulantes y reduciría la presión arterial. Los científicos examinaron una mezcla de negros, blancos, asiáticos, hombres y mujeres, de 30 a 75 años de edad, que tenían en común la hipertensión no tratada y se inscribieron en un estudio anterior en la Universidad Queen Mary de Londres. Como no se tomaron muestras de heces de los participantes del estudio, no pudieron observar más directamente la microbiota intestinal, por lo que en su lugar midieron los AGCC en circulación, el principal metabolito producido por la microbiota intestinal.

Todos los individuos recibieron dos semanas de instrucción detallada por parte de las enfermeras sobre cómo reducir su consumo de sodio a unos 2.000 miligramos diarios, información que fue reforzada a lo largo del estudio. Luego, en lo que se llama un estudio aleatorio controlado por placebo, la mitad de los participantes recibieron una tableta de sodio o una tableta de placebo nueve veces al día durante seis semanas, y luego cambiaron de grupo.

Encontraron que la reducción de sodio aumentó los ocho SCFAs, el producto final de la fermentación de las fibras que consumimos por nuestra microbiota. No contenemos naturalmente enzimas para digerir muchas de estas fibras. El aumento de los niveles de SCFA que encontraron se asoció consistentemente con una menor presión sanguínea y un aumento de la flexibilidad de los vasos sanguíneos.

Mientras que los períodos de mayor consumo de sal elevaron la presión arterial tanto en hombres como en mujeres y se observaron mejoras en ambos sexos con un movimiento hacia la disminución de la sal, los cambios fueron más dramáticos en las mujeres, explica Zhu. Mientras que todos tenemos una microbiota ligeramente distintiva, influenciada por cosas como la dieta y el medio ambiente, tienden a haber diferencias consistentes entre hombres y mujeres en general.

Por ejemplo, la presión sistólica de 24 horas, el número superior que indica la presión cuando el corazón se está contrayendo, era casi cinco puntos más baja cuando las mujeres estaban en una dieta baja en sal en comparación con la alta en sal y un poco más de tres puntos más baja en los hombres. Las presiones nocturnas, un momento importante para que el corazón y el cuerpo descansen, también bajaron, con los números sistólicos disminuyendo casi cinco puntos en las mujeres y un poco menos de tres puntos en los hombres al disminuir el consumo de sal.