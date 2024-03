Cuidado con los zumos de fruta y de verdura desintoxicantes: ¿Sabes si pueden dañar tu salud?

MADRID, 28 Mar. (EDIZIONES) -

Hay una moda muy extendida de beber batidos desintoxicantes a partir de fruta y de verdura licuada. No obstante, según los expertos no existe evidencia en torno a sus propiedades milagrosas. ¿El cuerpo no tiene ya sus propios sistemas para depurarse? ¿Hasta qué punto estos batidos pueden ayudarle o no en esa función? Aquí vamos a explicártelo.

Laura Isabel Arranz es dietista-nutricionista de Onelife Center (Alcorcón, Madrid) y explica así que nuestro organismo tiene sus procesos de depuración o detoxificación propios porque, según avanza en una entrevista con Infosalus, de lo contrario acumularíamos toxinas y enfermaríamos.

"El proceso de desintoxicación implica muchos pasos en el cuerpo y podemos ayudarle a optimizarlos. Para ayudarle, lo primero es comer saludable y equilibrado, con abundancia de alimentos vegetales, y evitando los procesados al máximo", aclara esta experta.

Además, dice que podemos aportar alimentos especialmente antioxidantes, como los frutos rojos, el té verde, o las verduras con mucho color, y también plantas que refuercen la importante función hepática en la detoxificación como la alcachofa, el boldo, o el cardo mariano.

Sin embargo, esta ayuda para depurar nuestro organismo debe evaluarse en cada caso, pues también puede ser necesario aportar estrategias dietéticas o plantas que ayuden, por ejemplo, a tener un tránsito intestinal regular o a tener digestiones silenciosas, precisa Arranz.

Por eso, tal y como insiste, depurar el cuerpo no es sólo tomar un batido supuestamente détox: "Estos batidos pueden aportar muchos antioxidantes y fibra que pueden venir bien, pero no son una estrategia que deba utilizarse como única para detoxificar o mejorar nuestra salud, hay mucho más".

¿ESTÁN DESACONSEJADOS, LOS ZUMOS DE FRUTA O DE VERDURA?

Aquí resalta que los zumos de fruta y de verduras pueden estar bien por su contenido concentrado en vitaminas, antioxidantes y fibras; si bien asegura que también que pueden estar aportando una cantidad de azúcares excesiva, y precisamente azúcares liberados, ya que al estar batidos todas las estructuras de la fruta y de la verdura se rompen, haciendo muy disponibles los azúcares, de manera que se absorberán muy rápido.

"Esto puede dar lugar a una subida de la glucemia excesiva y rápida, y eso es un efecto metabólico no deseable, puesto que favorece muchas alteraciones, entre ellas estimula la acumulación de grasas", advierte esta dietista-nutricionista.

Además, estos batidos también pueden ser muy flatulentos para algunas personas puesto que el contenido de fibra puede ser elevado y entre esto y los azúcares se puede llegar a tener una excesiva fermentación en el intestino delgado. "Todo esto no pasa si tomamos la fruta y la verdura entera, puesto que la liberación de azúcares y de fibras es más lenta y al consumir la fruta así sí tenemos igualmente los efectos beneficiosos de aporte nutricional de vitaminas, antioxidantes y fibras", agrega.

También precisa que están desaconsejados estos batidos como única estrategia dietética sin tener un buen asesoramiento nutricional, pues consumirlos como único alimento durante un día o varios supone una aportación de nutrientes "desequilibrada y deficitaria" en algunos como las proteínas o las grasas saludables.

UNA CAPACIDAD RELATIVA DE DEPURAR EL ORGANISMO

"Es muy relativa su capacidad de depurar el organismo. Puede que sí, si tienen una composición adecuada y si no aportan muchos azúcares y si se complementa con una estrategia dietética correcta en la que se contemple el comer de manera saludable y equilibrada", subraya.

Ahora bien, esta experta de Onelife Center insiste en que los batidos détox no son indispensables para hacer una depuración del organismo, puesto que lo podemos hacer también consumiendo gran variedad de alimentos vegetales en nuestra alimentación y proteínas de todo tipo, evitando sobre todo los alimentos grasos como embutidos, carne roja, leche, procesados, etc.

Así, destaca que siempre es mejor tomar las frutas o las verduras en piezas enteras y no en zumo por tres motivos:

1.- Tomaremos raciones más adecuadas a lo que necesitamos: Si batimos 3 piezas de frutas o sacamos su zumo seremos capaces de comérnoslas, pero no será así si las tenemos que comer enteras; por tanto, con los batidos comemos más, tomamos más calorías y azúcares que si los comemos enteros.

2.- La masticación es muy importante para generar señales de saciedad y en los batidos eso no se produce, nos sentiremos llenos instantáneamente pues nos llenan el estómago muy rápido, pero en realidad no dará tiempo a que se generen todas las complejas señales que le indican al cuerpo que estamos comiendo.

3.- En un batido y en un zumo estamos consumiendo más azucares y que están más libres y disponibles; por tanto, tendremos una subida de los niveles de glucemia más elevada que no comiendo la fruta o la verdura entera; es decir, los batidos tendrían un índice glucémico más alto.

CUIDADO PORQUE NO ADELGAZAN, SINO TODO LO CONTRARIO

En último lugar, preguntamos a esta experta porque hay personas que relacionan estos batidos detoxificantes con adelgazar, un punto sobre el que Laura Isabel Arranz sostiene que, desde luego, sí pueden favorecer la pérdida de peso, siempre y cuando no se consuman otros alimentos, o si se consumen sea en el contexto de una reducción importante de calorías.

"Desde luego no son una buena estrategia para adelgazar, puesto que lo que conseguiremos seguramente es una reducción de líquidos pasajera, y una pérdida de masa muscular que no nos interesa para nada. El adelgazamiento saludable pasa por comer muchos tipos de alimentos, todos los nutrientes necesarios, y perdiendo masa grasa; no masa muscular", concluye esta dietista-nutricionista.

Desde la Fundación Española de Nutrición (FEN) mantienen que esta moda de los 'zumos verdes' cuenta ya con muchos seguidores que les atribuyen propiedades milagrosas, como el ser desintoxicantes, adelgazantes, o incluso capaces de curar enfermedades; si bien afirma que, "al igual que con la patata", no se puede dejar de lado que tiene que ser la dieta en su conjunto la que contribuya a un estilo de vida saludable.

"Hay que mencionar que estos zumos de verduras pueden ser una buena opción de forma puntual, o bien habitual para las personas con disfagia, si bien resulta ilógico pensar que la población general pueda obtener un mayor beneficio de estos que de las piezas enteras", aclara la fundación.

Finalmente, hace hincapié la FEN en los peligros de llevar una dieta líquida durante periodos largos (falta de nutrientes esenciales y todo lo que ello conlleva, efecto rebote, estímulo de malos hábitos alimentarios, etc.), ya que cada vez son más las personas que la siguen con diferentes objetivos como adelgazar o desintoxicarse.