Cuál es la mejor y la peor bebida vegetal: ¿Realmente son saludables?

Cada vez hay más personas que beben bebidas vegetales en lugar de leche de vaca bien porque esta última les sienta mal, no la toleran o son alérgicos a las proteínas de leche de vaca, o bien porque no les gusta, o porque deciden no tomar productos procedentes de los animales.

En una entrevista con Infosalus, la médico especialista en Medicina Interna, dietista-nutricionista, y directora del Centro médico Edyal en Murcia y de la escuela 'on line' Edyal, Miriam Ruiz, reconoce en 'Alimenta tu salud con comida real' (Aguilar) que "la popularidad y el consumo de bebidas vegetales está creciendo a un ritmo acelerado".

Según recalca la dietista-nutricionista, a día de hoy hay una variedad enorme de leches vegetales en los supermercados: Soja, avena, arroz, coco, quinoa, nueces, avellanas, o de alpiste entre otras; y cree todavía la gente, a pesar de consumirlas, desconoce su función real y si son más saludables que la leche de vaca. Muchas se encuentran entre los estantes de productos ecológicos y por eso se piensa que son más saludables, cuando no tiene por qué.

Entre otras ideas que pide tener claras, Ruiz mantiene que no podemos decir que "sean ni más ni menos saludables que la leche de vaca". Según destaca, no se pueden comparar porque son alimentos diferentes, y según sea el contexto de cada persona y el uso que haga de estas bebidas, "será lo que las convierta en algo más o menos saludable para ella".

Si decides no beber leche de vaca, o no tomar lácteos, y el resto de tu alimentación es suficientemente completa y variada, no ve necesario que los sustituyas por nada, a la vez que resalta que, si en lugar de leche necesitas o prefieres utilizar alguna bebida vegetal, por ejemplo con el café, la mejor opción siempre será la bebida vegetal casera.

"Las bebidas vegetales sirven para sustituir un líquido blanco (la leche) por otro diferente. Es decir, sirven para cambiar el color y el sabor del café o del té si no te gusta su color o su sabor original, y poco más. Pero no son un complemento necesario en la alimentación, ni van a aportar ningún beneficio extra a una alimentación que ya sea saludable. En resumen, beber bebidas vegetales no hace que tu alimentación sea más saludable", defiende.

Además, asegura que desde un punto de vista nutricional, no tienen nada que ver con la leche, aunque puedan parecerse en algo sus tablas de composición de nutrientes. "Su origen es diferente, su procesamiento es diferente y los nutrientes y micronutrientes que no aparecen reflejados en la tabla de la etiqueta también son diferentes. Por tanto, aunque se parezcan, no podemos considerar a las bebidas vegetales como un sustituto ni un equivalente vegetal de la leche", remarca la directora del Centro médico Edyal en Murcia.

¿SON SALUDABLES?

Para cerciorarnos de que son productos saludables pide mirar en la etiqueta y se debe comprobar que el primer ingrediente sea agua, entre un 85 y 95% del total de su composición. El segundo ingrediente más abundante debe ser el cereal, la legumbre o fruto seco que dé nombre a la bebida.

"Sin embargo, en algunas de las bebidas vegetales que encontramos, sobre todo si son de sabores (chocolate, vainilla), este segundo ingrediente es azúcar añadido. Es decir, una bebida de almendras que en su listado de ingredientes aparezca 'agua, azúcar y almendra', tiene más azúcar que almendra", alerta Ruiz, algo que no ve muy recomendable.

Por otro lado, llama la atención sobre el hecho de que por ejemplo algunas bebidas vegetales de arroz o avellanas sean dulces, cuando el arroz no es en sí dulce, cuando en la etiqueta menciona que son 'sin azúcares añadidos'.

"Resumiéndolo mucho, esto se debe a que durante el proceso de elaboración de las bebidas vegetales que se hacen con cereales (como el arroz o la avena), gran parte del almidón de estos cereales se rompe y se transforma en azúcares. Y aunque no puedan considerarse 'azúcares añadidos' como tal, se trata de azúcares", advierte la dietista-nutricionista; algo que no ocurre en las de soja por ejemplo, ni con las bebidas de arroz o de avena caseras, ya que en el procedimiento casero no se produce la rotura del almidón.

Así con todo, y para saber cuál es la mejor y la peor bebida vegetal, Ruiz pide diferenciar los tres principales tipos que existen: Bebida de legumbre como la soja; las que son bebidas de frutos secos (almendra, avellana y nuez); y las bebidas de cereales como el arroz, la quinoa, o la avena.

La bebida de soja sería un poco la que más se parece a la composición nutricional de leche de vaca, según precisa, por su cantidad de grasa o proteína, y es la que menos azúcar aporta; mientras que las de frutos secos presentan menos proteína que la de soja, y un poco más de grasa que la de soja. "Si tuviera que aconsejar la que más te gustara de sabor y textura, siempre y cuando no lleve azúcar añadido", sostiene.

Dado que las bebidas de cereales son muy dulces, sin llevar en teoría azúcar, Ruiz cree que son las menos aconsejables porque al fin y al cabo ingerimos algo similar al azúcar, aunque ésta no lo sea. Eso sí, reitera que siempre la mejor bebida vegetal será aquella que realicemos en casa.

Finalmente, y siempre que se opte por una bebida vegetal industrial aconseja que se debe:

- Buscar una que tenga el menor número de ingredientes posible, lo ideal es que sólo contenga agua y el cereal, semilla, o fruto seco del cual se ha extraído la bebida.

- Evitar las que contengan azúcar añadido en sus ingredientes.

- Que el porcentaje del cereal, semilla o fruto seco no sea insignificante (no pagues agua a precio de oro).

- Utilizar la mínima necesaria para cubrir su función, es decir, que no la bebas como si fuera agua