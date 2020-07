Comer frambuesas negras podría ayudar a reducir la inflamación en la piel provocada por la alergia

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Comer frambuesas negras ayuda a reducir la inflamación asociada a alergias cutáneas, según ha puesto de manifiesto un estudio realizado en ratones por investigadores de la Universidad Estatal de Ohio (Estados Unidos) y que ha sido publicado en la revista 'Nutrients'.

Y es que, tres semanas después de que comenzaran las dietas, los investigadores expusieron uno de los oídos de cada ratón a irritantes que causaban hipersensibilidad de contacto. Posteriormente, midieron las reducciones en el hinchazón y las compararon con las orejas de cada ratón.

De esta forma, los expertos descubrieron que en los ratones alimentados con una dieta que incluía frambuesas negras la inflamación disminuyó, en comparación con los ratones que no comieron frambuesas negras. A juicio de los investigadores, estos frutos parecen modular las células dendríticas, las cuales actúan diciéndole al sistema inmunitario que se active o no, esencialmente si se debe crear inflamación o no.

En el caso de la hipersensibilidad de contacto, por ejemplo, la piel de una persona encuentra un alérgeno y el cuerpo responde inundando el área con células que causan inflamación y picazón. "Entonces, una forma de controlar este tipo de enfermedades es controlar esa respuesta, y esa es una de las cosas que las frambuesas negras parecen ser capaces de hacer", han zanjado los expertos.