Come natto, tofu o miso, beneficios de los productos de soja fermentados

En los países asiáticos, especialmente Japón, se consumen muchos tipos de productos de soja, como el natto (soja fermentada con 'Bacillus subtilis'), miso (soja fermentada con 'Aspergillus oryzae') y el tofu (cuajada de soja). Sin embargo, todavía no está claro si los diferentes productos de soja, especialmente los productos fermentados, están asociados con efectos específicos para la salud.

Entonces, un equipo de investigadores de Japón se propuso investigar la asociación entre varios tipos de productos de soja y la muerte por cualquier causa y por cáncer, enfermedad cardíaca y cerebrovascular, enfermedad respiratoria y lesión.

Un mayor consumo de productos de soja fermentados, como el miso y el natto, se asocia con un menor riesgo de muerte, según un estudio de investigadores japoneses publicado en la revista 'The BMJ', si bien enfatizan que estos hallazgos aun deben interpretarse con precaución, ya que pueden haber sido afectados por factores no medido.

Basan sus hallazgos en 42.750 hombres y 50.165 mujeres de 45 a 74 años que participaron en un estudio basado en 11 áreas de centros de salud pública de Japón.

Los participantes completaron cuestionarios detallados sobre sus hábitos alimenticios, estilo de vida y estado de salud. Se identificaron muertes de registros residenciales y certificados de defunción durante un período de seguimiento de casi 15 años.

Los investigadores encontraron que una mayor ingesta de soja fermentada (natto y miso) se asoció con un riesgo significativamente menor (10%) de mortalidad por todas las causas, pero la ingesta total de productos de soja no se asoció con la mortalidad por todas las causas.

Los hombres y las mujeres que comieron natto también tenían un menor riesgo de mortalidad cardiovascular que aquellos que no comieron natto, pero no hubo asociación entre la ingesta de soja y la mortalidad relacionada con el cáncer.

Estos resultados persistieron incluso después de ajustar aún más la ingesta de verduras, que fue mayor entre los que consumieron grandes porciones de natto.

Los autores señalan que los productos de soya fermentados son más ricos en fibra, potasio y componentes bioactivos que sus homólogos no fermentados, lo que puede ayudar a explicar sus asociaciones.

Sin embargo, este es un estudio observacional, por lo que no se puede establecer la causa, y los investigadores no pueden descartar la posibilidad de que parte del riesgo observado se deba a otros factores no medidos.

"En este gran estudio prospectivo realizado en Japón con una alta tasa de consumo de soja, no se encontró una asociación significativa entre la ingesta de productos totales de soya y la mortalidad por todas las causas. En contraste, una mayor ingesta de productos de soja fermentados (natto y miso) se asoció con un menor riesgo de mortalidad", explican.

La creciente evidencia ha sugerido que los productos de soja fermentados están asociados con beneficios para la salud, escriben los investigadores en un editorial vinculado. Que las personas coman esos productos depende de su cultura alimentaria, dicen, pero algunos países ya incluyen la soja y los productos fermentados en sus pautas dietéticas.

Sin embargo, aún se requieren más estudios "para refinar la comprensión de los efectos de la soja fermentada en la salud, y tal vez para informar el desarrollo de productos más saludables y sabrosos. Estos esfuerzos deberían ser de colaboración, incluidos no solo los investigadores, sino también los encargados de formular políticas y la industria alimentaria", concluyen.