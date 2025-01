Claves para una dieta perfecta: 5 verdades de nutrición que debes tener claro

MADRID, 23 Ene. (EDIZIONES) -

Muchas veces en su consulta de los dietistas se percibe que las personas están mal informadas y no tienen tiempo para comer como se debe. Inquieta con este asunto,Isabel Holguín, que es técnico superior en dietética, ha escrito 'El cambio empieza dentro' (Rocaeditorial), "una invitación a cambiar tu vida de raíz", según asevera, "para mejorar tu bienestar y sentirte en armonía contigo mismo".

Entre otros asuntos aborda una cuestión principal para muchos: ¿Qué es comer sano? Nos explica en una entrevista con Europa Press Infosalus que, "más que comer bien o mal, comer sano consiste en comer de manera nutritiva alimentos que nutricionalmente sean óptimos para nuestro desarrollo y generación de tejidos".

Pero también va más allá señalando que no sólo comer sano es saber escoger buenos alimentos, sino también que esa alimentación se adapte a nuestro estilo de vida, a nuestros gustos, en el contexto en el que vivimos. "No debe ser algo que nos obsesione y sea algo bueno o malo. Se tiene que comer con cierta perspectiva, y siempre sin el sentimiento de culpa que muchas dietas te imponen porque algo es malo, engorda, o no es sano", agrega.

CLAVES PARA UNA DIETA PERFECTA

Con ello, pedimos a Holguín que nos aporte más claves para una dieta perfecta, y advierte de que "cada dieta, sea del tipo que sea, siempre promete ser la solución definitiva a todos nuestros problemas de salud y de bienestar", si bien afirma que "la realidad es que no existe una única dieta que sea perfecta para todos", precisando que lo que es idóneo para una para otra igual no por su genética o circunstancias entre algunos factores, por ejemplo.

"Una dieta perfecta debe adaptarse al estilo de vida de cada uno, a los valores de cada persona. Se debe basar en alimentos mínimamente procesados, sobre todo de origen vegetal, como las legumbres, o los frutos secos, así como las hortalizas, frutas y demás; también debemos contar con unas mínimas pautas sobre cómo elaborarlos y cocinarlos para potenciar esas cualidades que tienen", manifiesta esta técnico superior en dietética.

A su juicio es más importante lo que hacemos en un 90% de nuestra alimentación, que ese 10% que quizá destinamos al consumo de alimentos insanos, o menos nutritivos. "Estos no tienen un impacto en nuestra salud en el medio o largo plazo si se corresponden con un 10% de la dieta, es decir, tu dieta no se basa en ellos. Si el consumo de estos alimentos es esporádico, una anécdota en tu dieta, no constituye un problema", remarca.

UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA

Por otro lado, Isabel Holguín defiende la importancia de la moderación y de una alimentación equilibrada: "Son fundamentales para asegurar la ingesta adecuada de nutrientes esenciales y mantener un peso corporal saludable. Esto implica no sólo consumir una variedad de alimentos de todos los grupos alimenticios, sino también ajustar las porciones según las necesidades individuales y los objetivos de salud. Un enfoque equilibrado ayuda a prevenir deficiencias nutricionales y promueve un metabolismo eficiente".

Considera igualmente la importancia de la hidratación, "crucial para el funcionamiento óptimo del cuerpo humano". Subraya que el agua es esencial para regular la temperatura corporal, transportar nutrientes, y eliminar los desechos metabólicos".

Otro punto a tener en cuenta, en su opinión, es el ejercicio regular, un "componente integral" de un estilo de vida saludable y que complementa una dieta equilibrada. "Además de ayudar a mantener un peso corporal saludable, el ejercicio mejora la salud cardiovascular, fortalece los músculos y los huesos, y promueve el bienestar mental", agrega.

Asimismo, destaca la importancia de la lectura de las etiquetas nutricionales, "fundamental para tomar decisiones informadas sobre la dieta", dado que éstas nos proporcionan la información detallada sobre el contenido de las calorías, de grasas, de carbohidratos, de proteínas, de vitaminas, y de minerales en los productos alimenticios.