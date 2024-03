Casi el 60% de españoles ve demasiado caros la alimentación sana y el gimnasio, según una encuesta

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más del 57% de españoles consideran "demasiado caros" los gimnasios y la alimentación sana, según una encuesta que ha dado a lugar a un estudio del Instituto Savanta y Fruit Juice Science Centre (FJSC).

Tras una encuesta a más de 2.000 ciudadanos, el estudio concluye que estos son los dos principales factores que les frenan al cambiar de hábitos y emprender una vida más saludable, informa FJSC este martes en un comunicado.

El 57,3% de españoles constata que las opciones alimentarias más saludables son más caras, y el 59,3% de los encuestados ve excesivo el coste de los gimnasios.

Para el 40,8% de los españoles, su horario de trabajo no les permite establecer un programa de deporte a largo plazo, mientras que otros ven obstáculos psicológicos: el 35,7% no se sienten motivados y el 30,1% lo han intentado pero no han visto los resultados que esperaban.

El 32,8% cree que hacer dieta y ponerse en forma es demasiado exigente, frente a otros encuestados que ven el problema en otros hábitos: el 16,3% cree que el consumo de alcohol desestabilizó su posible actividad deportiva en el pasado, y el 23,7% dice lo mismo del tabaco.

BUENOS Y MALOS HÁBITOS

Al preguntarse a los encuestados sobre cambios de hábitos que favorecen mantener una rutina de fitness y conseguir los resultados esperados, el 39,6% dice beber más agua si quiere bajar de peso y el 45,8% afirma que la vitamina C es un recurso para mejorar sus hábitos de fitness y fuerza.

Y el 45,1% de españoles no sabe exactamente qué alimentos y bebidas puede consumir para sentirse más fuerte y en forma, ante lo cual FJSC ha recomendando que, si se consumen con moderación, los zumos de fruta son una forma rápida de obtener la mayor parte de las necesidades de vitamina C del día.