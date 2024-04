‘Carnivore Diet’, ¿es una dieta recomendable?

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Junto al incremento de las dietas vegetarianas (alrededor de 4,5 millones de personas las consumen en España, según datos de la Unión Vegetariana Española), coexiste otra corriente que elimina la ingesta de alimentos como tubérculos, vegetales, frutas o granos y aboga por el consumo de productos de origen animal (huevos, filetes, salchichas o mantequilla), denominada 'Carnivore Diet', una de las últimas modas de Tik Tok.

A este respecto, el catedrático de Ciencias del Deporte y nutricionista de la Universidad Europea, Vicente Javier Clemente, recuerda, en declaraciones a Europa Press, que la dieta propia del ser humano es omnívora y se necesitan "una gran cantidad de elementos que son necesarios para la vida", que deben proceder de distintos tipos de alimentos.

"Si nos centramos únicamente en consumir, por ejemplo, lo que consideramos ahora mismo como carnes, como cortes más magros", explica el catedrático de la Universidad Europea, "vamos a caer en un déficit a nivel nutricional porque nos empezarán a faltar diferentes aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales".

"Si le metemos algo de vegetales va a ser mucho mejor porque vamos a tener más acceso a esos oligoelementos. Pero si el animal es de buena calidad y se come toda la parte del animal, ahí vamos a encontrar todos los nutrientes que necesita el cuerpo", señala.

No obstante, apunta que la dieta carnívora, podría no ser perjudicial ya que "a nivel digestivo no habría problema" mientras que se consuman "todas las partes del animal", incluyendo tejidos como la piel, articulaciones o vísceras, y siempre que sea "de calidad".

En esta línea, asegura que no es lo mismo consumir "una salchicha o un trozo de bacon de un cerdito que ha estado estabulado", a consumir un trozo de tocino "de un cerdo de la dehesa extremeña que tiene tres o cinco comederos repartidos por más de una hectárea de encinas y sólo come bellotas".

Igualmente, Vicente Javier Clemente explica que un huevo de una gallina "que está dentro de una jaula con otras seis gallinas", reduce a casi la mitad la densidad nutricional "de un huevo ecológico de una gallina que se ha criado en libertad y comiendo cosas del suelo, no un pienso compuesto".

De esta manera, el experto hace hincapié en que este tipo de dieta "suele ser muy eficiente sobre todo en las primeras etapas", debido a que la cantidad de carbohidratos ingeridos no es muy alta y se va a perder agua.

"Hay que tener en cuenta que cada molécula de carbohidratos que almacena nuestro cuerpo, la almacena con cuatro moleculitas de agua. Si no estamos metiendo carbohidratos toda esa agua se pierde", concluye.