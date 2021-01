Embargada.- El cambio en la dieta, y no menos actividad física, puede explicar mejor la crisis de obesidad infantil

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La variación en el consumo de alimentos adquiridos en el mercado fuera de la dieta tradicional, y no en el total de calorías quemadas diariamente, está relacionada de manera fiable con la grasa corporal de los niños, según un estudio de la Universidad de Baylor, en Estados Unidos, realizado sobre niños indígenas amazónicos que ofrece información sobre la epidemia mundial de obesidad, según publican en 'The Journal of Nutrition', la revista insignia de la Sociedad Americana de Nutrición.

"La importancia de una mala alimentación frente a un bajo gasto energético en el desarrollo de la obesidad infantil sigue sin estar clara", reconoce Samuel Urlacher, profesor asistente de antropología en la Universidad de Baylor y autor principal del estudio.

"Utilizando medidas estándar de oro del gasto energético --prosigue--, mostramos que los niños horticultores-recolectores rurales relativamente delgados de la Amazonía gastan aproximadamente el mismo número total de calorías cada día que sus homólogos periurbanos mucho más gordos y, en particular, incluso el mismo número de calorías cada día como niños que vivían en los Estados Unidos industrializados".

"La variación en cosas como la actividad física habitual y la actividad inmunológica no tienen un impacto detectable en el gasto energético diario de los niños en nuestra muestra", señala.

"Ese resultado inicial por sí solo es emocionante para confirmar nuestro hallazgo anterior de estabilidad relativa en el gasto energético diario de los niños en diferentes estilos de vida y entornos --apunta Urlacher--. "Pero nuestro estudio va más allá. Muestra que los niños amazónicos que consumen más alimentos de mercado altos en calorías, pero no los que gastan menos calorías todos los días, constantemente tienen más grasa corporal".

"Juntos, estos hallazgos respaldan la opinión de que el cambio en la dieta es probablemente el factor dominante que impulsa el aumento global de la obesidad infantil, particularmente en el contexto de la rápida urbanización y la integración del mercado en los países de ingresos bajos y medios", añade.

La tasa global de sobrepeso / obesidad entre niños y adolescentes en edad escolar ha aumentado del 4% en 1975 al 18% en 2016, según la NCD Risk Factor Collaboration. Eso refleja una gran crisis sanitaria mundial. Los niños que tienen sobrepeso u obesidad a menudo lo siguen siendo hasta la edad adulta. Tienen una esperanza de vida más corta y un mayor riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles, incluida la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas.

"Si bien el aumento más rápido del sobrepeso y la obesidad infantil se da ahora en las zonas rurales y en los países de ingresos bajos y medios, pocos estudios previos han medido realmente, en lugar de simplemente estimar, el gasto energético de los niños en estos entornos para identificar la causa de la energía desequilibrio", resalta Urlacher.

Para investigar las dietas y el gasto energético de los niños en edad escolar durante la integración temprana del mercado y la transición al sobrepeso / obesidad, Urlacher y los co-investigadores recolectaron datos entre 43 niños Shuar rurales y 34 periurbanos en la Amazonía del Ecuador.

Los Shuar son una gran población indígena de alrededor de 50.000. Los niños de la muestra del estudio rural viven en una región geográficamente aislada y dependen predominantemente de un estilo de vida de subsistencia basado en la caza, la pesca, la alimentación y la horticultura en pequeña escala. En contraste, los niños de la muestra del estudio periurbano viven en un centro de mercado regional con acceso a carreteras, un hospital, tiendas, restaurantes y otros servicios del mercado.

Para medir la variación en la integración del mercado entre los hogares, los investigadores recopilaron información sobre aspectos como los ingresos y el acceso al agua corriente. También midieron la actividad física de los niños utilizando dispositivos portátiles y la actividad inmunológica mediante la medición de biomarcadores en muestras de sangre de punción digital mínimamente invasivas.

Lo más importante es que los investigadores midieron el gasto energético diario de los niños utilizando el método de seguimiento de isótopos estables de "agua doblemente etiquetada" y el gasto energético en reposo de los niños utilizando la respirometría, ambas técnicas estándar de oro para los participantes.

El estudio encontró que los niños periurbanos tienen un promedio de 65% más de grasa corporal que los niños rurales, con más de un tercio de los niños periurbanos clasificados como con sobrepeso en comparación con cero niños rurales.

Los niños de zonas rurales y urbanas tienen niveles similares de actividad física. Los niños periurbanos gastan 108 calorías por día menos que los niños rurales mientras descansan. Esto está relacionado en parte con niveles de actividad inmunológica entre un 16 y un 47% más bajos.

Las medidas de integración del mercado, actividad inmunológica y actividad física no tienen un impacto detectable en el gasto energético total de los niños, y los niños de zonas rurales y urbanas gastan aproximadamente la misma cantidad de calorías.

La variación en el consumo de alimentos de mercado, pero no en el gasto energético diario, está relacionada con la grasa corporal de los niños.

El estudio es el primero en medir el gasto energético de los niños a través de la integración del mercado en una sola población simultáneamente con medidas de dieta, actividad física y actividad inmunológica.

El hallazgo de ningún efecto de la integración del mercado en el gasto energético diario medido es consistente con informes anteriores entre adultos y bebés, dijo Urlacher. También respalda un modelo evolutivo de la restricción de energía infantil y las compensaciones de asignación descritas en detalle por los investigadores en su artículo de 2019 publicado en la revista 'Science Advances'.

Al medir múltiples aspectos de la ecuación del balance energético simultáneamente, los investigadores creen que sus hallazgos proporcionan evidencia convincente de un papel principal probable de cambiar la ingesta dietética, en lugar de reducir el gasto energético diario, en impulsar el aumento de la obesidad infantil en muchas poblaciones.

"Nuestros hallazgos están en línea con un creciente cuerpo de investigación que apunta a que la mala alimentación es el factor más importante que subyace al desarrollo de la obesidad infantil --apunta Urlacher--. El ejercicio sigue siendo absolutamente una parte fundamental de esta ecuación y es esencial para llevar una vida sana, pero la dieta parece estar relacionada cada vez más directamente con la adiposidad y el equilibrio energético a largo plazo de los niños".

Los investigadores planean avanzar en este trabajo mediante la recopilación de datos longitudinales para evaluar el desarrollo de obesidad y enfermedades cardiometabólicas a lo largo de la vida de niños individuales. También planean recopilar datos dietéticos más detallados y analizar una gama más amplia de estilos de vida y factores biológicos para identificar las vías causales. Un aspecto fundamental de estos esfuerzos es determinar la mejor forma de aplicar los hallazgos para mejorar la salud de los niños en los países de ingresos bajos y medios.

"La obesidad infantil es un problema complejo que debe abordarse en muchos niveles diferentes, que van desde el biológico al ambiental, económico, social y político", dijo Urlacher.

"Al final del día, todos los que trabajan en este problema quieren lo mismo: mejorar la salud y el bienestar de los niños durante toda su vida. Esperamos que este trabajo pueda contribuir en última instancia a ese esfuerzo, en particular para los Shuar cuya generosidad y asociación hicieron que este investigación posible ".