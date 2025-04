¿El azúcar vuelve hiperactivos a los niños? No, pero los verdaderos riesgos son otros

MADRID, 18 Abr. (EDIZIONES) -

¿Por qué muchos padres perciben que sus hijos se vuelven más inquietos después de consumir azúcar? ¿Existe evidencia científica de que el consumo de azúcar causa hiperactividad en niños? ¿Cómo influye el azúcar en la química del cerebro infantil? ¿Cuáles son los efectos reales del azúcar en la conducta y en el estado de ánimo de los niños?

Sobre éstas y otras preguntas charlamos en una entrevista en Europa Press Infosalus con el neurólogo pediátrico de Grupo IHP Roshan Hariramani, quien advierte de que muchos padres pueden ver cómo sus hijos se vuelven más inquietos después de ingerir azúcar fruto de un "sesgo de expectativa": "Los padres que creen que el azúcar causa hiperactividad tienden a interpretar el comportamiento normal de los niños (especialmente en situaciones emocionantes, como fiestas) como hiperactividad. Estudios no han encontrado una relación directa entre el azúcar y la hiperactividad, pero el contexto social (como fiestas o reuniones) puede excitar a los niños".

Así, subraya que no hay evidencia científica que certifique que el consumo de azúcar dé lugar a hiperactividad en los menores: "Múltiples estudios, incluyendo meta-análisis, han demostrado que el azúcar no causa hiperactividad. Por ejemplo, un estudio de 1995 publicado en JAMA concluyó que el azúcar no afecta al comportamiento o el rendimiento cognitivo en niños".

¿CÓMO INFLUYE EL AZÚCAR EN LA QUÍMICA DEL CEREBRO INFANTIL?

El azúcar proporciona glucosa, que es la principal fuente de energía del cerebro. Posteriormente, este neuropediatra indica que esto activa el sistema de recompensa del cerebro al aumentar la liberación de dopamina, lo que puede generar placer y deseo de consumir más; si bien insiste en que el consumo de azúcar "no causa hiperactividad en los niños".

Explica este especialista del Grupo IHP que el azúcar puede causar fluctuaciones en los niveles de energía, lo que podría llevar a irritabilidad o a fatiga después de un pico de glucosa. "Sin embargo, no hay evidencia de que cause hiperactividad o cambios conductuales significativos a largo plazo", remarca.

En este contexto, el doctor Roshan Hariramani subraya que los verdaderos riesgos del consumo excesivo de azúcar en la infancia están asociados con la obesidad, con la diabetes tipo 2, con las caries dentales, así como con problemas cardiovasculares. "También puede afectar negativamente a la alimentación al desplazar nutrientes esenciales", alerta este experto.

Pero es que, según prosigue, además hay que tener en cuenta que el azúcar no afecta a todos los menores por igual, sino que hay factores como la genética, el metabolismo, la dieta general, la actividad física, y el contexto social que pueden influir en cómo un niño responde al azúcar. "Algunos niños pueden ser más sensibles a los cambios en los niveles de glucosa", manifiesta.

RECOMENDACIONES PARA REGULAR EL CONSUMO DE AZÚCAR EN NIÑOS

Con todo ello, pedimos a este neuropediatra que nos aporte una serie de consejos sobre cómo debemos regular el consumo de azúcar en los menores de edad, e indica los siguientes:

· Limitar el consumo de azúcares añadidos y De ultraprocesados, priorizando alimentos naturales.

· Ofrecer alternativas saludables, como frutas, para satisfacer el gusto por lo dulce.

· Educar a los niños sobre una alimentación equilibrada.

· Permitir el consumo ocasional de dulces en contextos sociales para evitar prohibiciones extremas que generen ansiedad.

Por todo ello, insiste en que el mito más común es que el azúcar causa hiperactividad en los menores. "La evidencia científica no respalda esta idea. La percepción de hiperactividad suele estar más relacionada con el contexto (fiestas, reuniones) que con el consumo de azúcar en sí", agrega.